Диктатор загнан в угол. Визит Зеленского в Изюм подчеркнул «унизительный» разгром РФ и все большую изоляцию Путина — мировые СМИ 15 сентября, 11:45 Сюжет Генерал-полковник Александр Сырский и Владимир Зеленский во время церемонии поднятия флага Украины в Изюме, 14 сентября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Визит Владимира Зеленского в освобожденный Изюм, где президент Украины побывал 14 сентября, дал мировым СМИ новый повод подчеркнуть контраст между украинским лидером и российским диктатором Владимиром Путиным, а также армиями обеих стран.

14 сентября на центральной площади Изюма Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятии государственного флага Украины. На ней также присутствовали десятки защитников Украины, освобождавших Харьковскую область, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, представители Минобороны Украины и Офиса президента.

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Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих «за то, что бережете наших людей, наши сердца, детей и будущее». «Наверное, можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать наш народ, украинских людей», — заявил президент в своей речи в Изюме. Он также напомнил о том, какое значение приобрел флаг Украины.

«Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, и особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищем только одно — флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он бежал», — констатировал Зеленский. В Изюме он также вручил награды ряду военнослужащих ВСУ.



Мировые СМИ обратили внимание на этот неожиданный визит Зеленского в недавно освобожденный город, расположенный недалеко от линии фронта. Ведущие западные издания и агентства подчеркивают контраст между все более глубокой изоляцией российского диктатора Владимира Путина и символической поездкой президента Украины на фоне наступления ВСУ.

НВ приводит выдержки из нескольких материалов зарубежных СМИ.

The Washington Post называет «смелый» визит Зеленского в Изюм и поднятие украинского флага в городе «ознаменованием самой важной военной победы Украины с тех пор, как российских захватчиков выбили из пригородов Киева в конце марта». Газета напоминает, что посещение Изюма было одного из многочисленных поездок украинского президента в зону боевых действий. «Они обеспечили контраст между молодым украинским лидером и стареющим российским президентом Владимиром Путиным, который называет войну „специальной военной операцией“ и не посещал своих солдат в полевых условиях с тех пор, как развязал войну», — подчеркивает WP.



Авторы издания акцентируют и на том, что Изюм был освобожден в результате «быстрого и удивительно успешного контрнаступления», которое стало для Украины «как важнейшей военной победой, так и психологическим триумфом, подняв национальный дух, укрепив международную поддержку Украины и подогрев призывы к дополнительным поставкам оружия и снаряжения» — в надежде воспользоваться, вероятно, поворотным моментом за семь месяцев войны".

В отдельном обзоре WP пишет о том, что на этом фоне «Владимир Путин кажется все больше загнанным в угол», а набор вариантов дальнейших действий для него все больше сужается. «Путин месяцами цеплялся за вымыслы о неизбежной победе над Украиной — якобы „искусственным“ государством — и внушал своим соотечественникам противоречивые россказни: что война, которую они ведут, — это экзистенциальная битва за будущее России, и одновременно простенькая „спецоперация“, которую Кремль хорошо контролирует, — напоминает WP. — Однако каркас путинской пропаганды начал рушиться, и он оказался в ситуации, когда не может ни смириться с поражением, ни стремиться к решительной победе».

Похоже, Путин «погряз в стратегической неразберихе и все больше и больше изолируется», отмечают журналисты WP со ссылкой на мнение экспертов. «Совершенно непонятно видение Путина о том, куда мы [РФ] идем, каковы наши цели и как мы собираемся победить, — сказала изданию политолог Татьяна Становая. — Он обособился от элит. Но следовать за Путиным, не зная, куда мы идем — [подобный процесс] не может длиться вечно». Диктатор, безусловно, сохраняет волю к продолжению войны, убежден Майкл Кофман, директор по российским исследованиям в Центре военно-морского анализа (США). Однако до сих пор он действовал, «питая иллюзию, что российские военные побеждают и в конечном итоге победят», напоминает Кофман. И как только эта иллюзия развеется, политическая цена вторжения для диктатора может возрасти.

The New York Times напоминает, что Изюм находится примерно в 14,5 км от линии фронта, и неожиданное появление Зеленского здесь стало «ощутимым признаком взлета морального духа Украины и ее растущей отваги — демонстрацией того, что военные могут обеспечить безопасность Зеленского даже вблизи линии фронта и что они будут стойко защищать все то, что удалось вернуть». «На прошлой неделе российские солдаты бежали из города в ходе унизительного отступления, бросая на улицах танки, грузовики и ящики с боеприпасами, и визит Зеленского подчеркнул это унижение», — констатирует NYT.



Издание подчеркивает, что приезд президента Украины в Изюм особо расстроил пророссийских военных блогеров, которые в последнее время обрушились с критикой на своей руководство за провалы армии РФ. Среди таких примеров NYT цитирует пост прокремлевского пропагандиста Александра Жучковского, который написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен», — может не надо лишний раз это повторять, чтобы потом не было мучительно стыдно? […] Вот о чем должны сейчас болеть головы в наших администрациях, штабах и комиссиях. И лечить эту боль нужно не водкой, а срочными решениями, кардинальными реформами системы".

Агентство AFP подчеркивает, что визит Зеленского «пришелся на решающий момент за месяцы вторжения России, когда Украина изгнала войска Москвы с восточных территорий и бросила серьезный вызов амбициям Кремля захватить весь Донбасс».

Агентство Bloomberg констатирует, что внезапный приезд Зеленского в Изюм подчеркнул «ошеломляющий успех контрнаступления против российских войск на северо-востоке Украины». И одновременно — опроверг утверждения Москвы о том, что часть Изюма якобы остается под контролем России. «Потеря Изюма, чье довоенное население превышало 45 тыс. человек, а также Купянска, важнейшего логистического узла на пути к границе с Россией, может стать серьезным испытанием для Владимира Путина», — указывает Bloomberg.

Тогда как для Зеленского визит в Изюм, вероятно, «укрепит его имидж эффективного коммуникатора и лидера военного времени». В этом контексте агентство напоминает, что в течение всех месяцев вторжения Зеленский ежедневно обращается к нации, а также выступил с речами перед десятками парламентов стран во всем миру, продвигая повестку Украины.



The Guardian пишет, что неожиданный визит Зеленского «подчеркнул драматический успех продвижения Украины» за время сентябрського наступления. «Его вооруженные силы отвоевали около 4000 кв. км территории в Харьковской области, включая 300 населенных пунктов, часть которых находятся непосредственно на границе с Россией, — напоминает издание. — Самые элитные батальоны Кремля бежали от сокрушительного украинского наступления».

The Guardian считает маловероятным, что после такого удара Владимир Путин сможет выполнить объявленную весной стратегическую военную цель — захват всего Донбасса. При этом британские журналисты подчеркивают, что визит в Изюм — не первая поездка Зеленского в зону боевых действий. Ранее он посещал Лисичанск и Соледар, награждая солдат, когда в мае и июне близ этих городов шли ожесточенные бои. Теперь же Киев снова противопоставляет непосредственность Зеленского «предполагаемой трусости и отчужденности Путина». С февраля 2022 года российский диктатор ни разу не посетил не только прифронтовую зону, но какой-либо иной участок захваченной территории Украины.

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