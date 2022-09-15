Диктатор загнан в угол. Визит Зеленского в Изюм подчеркнул «унизительный» разгром РФ и все большую изоляцию Путина — мировые СМИ

15 сентября, 11:45
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Генерал-полковник Александр Сырский и Владимир Зеленский во время церемонии поднятия флага Украины в Изюме, 14 сентября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генерал-полковник Александр Сырский и Владимир Зеленский во время церемонии поднятия флага Украины в Изюме, 14 сентября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Визит Владимира Зеленского в освобожденный Изюм, где президент Украины побывал 14 сентября, дал мировым СМИ новый повод подчеркнуть контраст между украинским лидером и российским диктатором Владимиром Путиным, а также армиями обеих стран.

14 сентября на центральной площади Изюма Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятии государственного флага Украины. На ней также присутствовали десятки защитников Украины, освобождавших Харьковскую область, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, представители Минобороны Украины и Офиса президента.

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Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих «за то, что бережете наших людей, наши сердца, детей и будущее». «Наверное, можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать наш народ, украинских людей», — заявил президент в своей речи в Изюме. Он также напомнил о том, какое значение приобрел флаг Украины.

«Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, и особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищем только одно — флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он бежал», — констатировал Зеленский. В Изюме он также вручил награды ряду военнослужащих ВСУ.

Мировые СМИ обратили внимание на этот неожиданный визит Зеленского в недавно освобожденный город, расположенный недалеко от линии фронта. Ведущие западные издания и агентства подчеркивают контраст между все более глубокой изоляцией российского диктатора Владимира Путина и символической поездкой президента Украины на фоне наступления ВСУ.

НВ приводит выдержки из нескольких материалов зарубежных СМИ.

https://www.youtube.com/watch?v=BImoGa6b46E&feature=emb_imp_woyt

The Washington Post называет «смелый» визит Зеленского в Изюм и поднятие украинского флага в городе «ознаменованием самой важной военной победы Украины с тех пор, как российских захватчиков выбили из пригородов Киева в конце марта». Газета напоминает, что посещение Изюма было одного из многочисленных поездок украинского президента в зону боевых действий. «Они обеспечили контраст между молодым украинским лидером и стареющим российским президентом Владимиром Путиным, который называет войну „специальной военной операцией“ и не посещал своих солдат в полевых условиях с тех пор, как развязал войну», — подчеркивает WP.

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Авторы издания акцентируют и на том, что Изюм был освобожден в результате «быстрого и удивительно успешного контрнаступления», которое стало для Украины «как важнейшей военной победой, так и психологическим триумфом, подняв национальный дух, укрепив международную поддержку Украины и подогрев призывы к дополнительным поставкам оружия и снаряжения» — в надежде воспользоваться, вероятно, поворотным моментом за семь месяцев войны".

В отдельном обзоре WP пишет о том, что на этом фоне «Владимир Путин кажется все больше загнанным в угол», а набор вариантов дальнейших действий для него все больше сужается. «Путин месяцами цеплялся за вымыслы о неизбежной победе над Украиной — якобы „искусственным“ государством — и внушал своим соотечественникам противоречивые россказни: что война, которую они ведут, — это экзистенциальная битва за будущее России, и одновременно простенькая „спецоперация“, которую Кремль хорошо контролирует, — напоминает WP. —  Однако каркас путинской пропаганды начал рушиться, и он оказался в ситуации, когда не может ни смириться с поражением, ни стремиться к решительной победе».

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Похоже, Путин «погряз в стратегической неразберихе и все больше и больше изолируется», отмечают журналисты WP со ссылкой на мнение экспертов. «Совершенно непонятно видение Путина о том, куда мы [РФ] идем, каковы наши цели и как мы собираемся победить, — сказала изданию политолог Татьяна Становая. — Он обособился от элит. Но следовать за Путиным, не зная, куда мы идем — [подобный процесс] не может длиться вечно». Диктатор, безусловно, сохраняет волю к продолжению войны, убежден Майкл Кофман, директор по российским исследованиям в Центре военно-морского анализа (США). Однако до сих пор он действовал, «питая иллюзию, что российские военные побеждают и в конечном итоге победят», напоминает Кофман. И как только эта иллюзия развеется, политическая цена вторжения для диктатора может возрасти.

The New York Times напоминает, что Изюм находится примерно в 14,5 км от линии фронта, и неожиданное появление Зеленского здесь стало «ощутимым признаком взлета морального духа Украины и ее растущей отваги — демонстрацией того, что военные могут обеспечить безопасность Зеленского даже вблизи линии фронта и что они будут стойко защищать все то, что удалось вернуть». «На прошлой неделе российские солдаты бежали из города в ходе унизительного отступления, бросая на улицах танки, грузовики и ящики с боеприпасами, и визит Зеленского подчеркнул это унижение», — констатирует NYT.

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Издание подчеркивает, что приезд президента Украины в Изюм особо расстроил пророссийских военных блогеров, которые в последнее время обрушились с критикой на своей руководство за провалы армии РФ. Среди таких примеров NYT цитирует пост прокремлевского пропагандиста Александра Жучковского, который написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен», — может не надо лишний раз это повторять, чтобы потом не было мучительно стыдно? […] Вот о чем должны сейчас болеть головы в наших администрациях, штабах и комиссиях. И лечить эту боль нужно не водкой, а срочными решениями, кардинальными реформами системы".

Агентство AFP подчеркивает, что визит Зеленского «пришелся на решающий момент за месяцы вторжения России, когда Украина изгнала войска Москвы с восточных территорий и бросила серьезный вызов амбициям Кремля захватить весь Донбасс».

Агентство Bloomberg констатирует, что внезапный приезд Зеленского в Изюм подчеркнул «ошеломляющий успех контрнаступления против российских войск на северо-востоке Украины». И одновременно — опроверг утверждения Москвы о том, что часть Изюма якобы остается под контролем России. «Потеря Изюма, чье довоенное население превышало 45 тыс. человек, а также Купянска, важнейшего логистического узла на пути к границе с Россией, может стать серьезным испытанием для Владимира Путина», — указывает Bloomberg.

Тогда как для Зеленского визит в Изюм, вероятно, «укрепит его имидж эффективного коммуникатора и лидера военного времени». В этом контексте агентство напоминает, что в течение всех месяцев вторжения Зеленский ежедневно обращается к нации, а также выступил с речами перед десятками парламентов стран во всем миру, продвигая повестку Украины.

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The Guardian пишет, что неожиданный визит Зеленского «подчеркнул драматический успех продвижения Украины» за время сентябрського наступления. «Его вооруженные силы отвоевали около 4000 кв. км территории в Харьковской области, включая 300 населенных пунктов, часть которых находятся непосредственно на границе с Россией, — напоминает издание. — Самые элитные батальоны Кремля бежали от сокрушительного украинского наступления».

The Guardian считает маловероятным, что после такого удара Владимир Путин сможет выполнить объявленную весной стратегическую военную цель — захват всего Донбасса. При этом британские журналисты подчеркивают, что визит в Изюм — не первая поездка Зеленского в зону боевых действий. Ранее он посещал Лисичанск и Соледар, награждая солдат, когда в мае и июне близ этих городов шли ожесточенные бои. Теперь же Киев снова противопоставляет непосредственность Зеленского «предполагаемой трусости и отчужденности Путина». С февраля 2022 года российский диктатор ни разу не посетил не только прифронтовую зону, но какой-либо иной участок захваченной территории Украины.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Владимир Путин ИноСМИ Обзор прессы Украина-Россия Кремль Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Владимир Зеленский Контрнаступление Сюжет НВ Война России против Украины

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