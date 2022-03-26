Следующий этап эскалации. Путин начнет ядерный шантаж, когда осознает поражение в Украине — социолог Михаил Винницкий 26 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Михаил Винницкий рассказал о ключевой дилемме НАТО по Украине (Фото:tyzhden.ua)

Социолог считает, что российский диктатор может использовать тактическое ядерное оружие в Украине, после чего поставит ультиматум НАТО прекратить финансовую и военную помощь властям в Киеве.

Об этом в интервью НВ рассказал Михаил Винницкий.

«Не верю в возможность окружения Киева. Так что будут бомбить, уничтожать, пока не придут к выводу, что они проиграли. И тогда, по оценкам аналитиков, не только моими, начнется следующий этап эскалации. Следующий этап — это вероятное использование тактического ядерного оружия на один из украинских городов», — сказал он.

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После этого удара путин попытается выйти на переговоры с НАТО с формулировкой: «Если не остановите поставки оружия, не снимете санкции, то следующая бомба полетит на Варшаву или Берлин»

По его словам, этот шантаж станет возможным, когда в Кремле окончательно осознают, что у наземной операции нет никаких перспектив, потому что пока там в это не верят.

Отвечая на вопрос, как отреагирует НАТО на подобный шантаж, Винницкий говорит, что пока никто не может сказать об этом, потому что это случай, когда придет момент принимать трудные решения конкретным лидерам.

По его мнению, это решение будут согласовывать между собой президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон. (если победит на президентских выборах в апреле). «Джонсон несколько похож на Черчилля. Тот имел возможность отказаться от войны и спасти свою страну. Гитлер пытался выйти на Черчилля, чтобы договориться об оккупации Франции, Бельгии и Нидерландов. Тот ему ответил: „нет, продолжаем“. И тогда собственно произошла бомбардировка Лондона и битва за Британию», — напомнил Винницкий.

Однако он приводит противоположное историческое решение, сделанное в отношении третьей страны президентом США Джоном Кеннеди. Известный Карибский кризис, который мог начать ядерную войну, завершился секретным соглашением между США и СССР. Американские ракеты убрали из Турции в обмен на то, что Советский Союз убрал свои из Кубы.

«В результате Кубу променяли на мирное соглашение. Эта страна стала советской, осталась коммунистической, но обезоруженной. И сейчас остается очень бедным государством. Я обеспокоен тем, что сейчас американцы поступят с нами, как это сделал Кеннеди с Кубой», — высказал свое предположение социолог.

Он заверил, чтобы решение по Украине состоялось в стиле Черчилля, свою важную роль должно сыграть мировое украинство. Поэтому нынешние власти должны системно сотрудничать с диаспорой за рубежом для усиления голоса украинцев для давления на правительства Британии, США и Франции.