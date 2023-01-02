Новогодние обращения Зеленского и Путина: мировые СМИ обсуждают сплоченность Украины и бессвязную воинственную тираду диктатора 2 января, 15:36 Сюжет Эксклюзив NV Кадры из новогодних обращений Владимира Зеленского и Владимира Путина (Фото:Reuters / Ukrainian Presidential Press Service / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Новогоднее обращение Владимира Зеленского и в Украине, и за ее пределами называют одной из лучших его речей за 10 месяцев российского вторжения, тогда как мрачная угрожающая тирада Владимира Путина должна была бы шокировать его сограждан, пишут западные СМИ.

NV собрал комментарии западных СМИ о новогодней речи Владимира Зеленского, записанной у стен Офиса президента в Киеве, и обращении российского диктатора, которое он записал якобы в штабе Южного военного округа армии РФ в Ростове-на-Дону на фоне группы подставных российских "военных".

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The New York Times называет новогоднюю речь Владимира Зеленского новым примером того, как украинский лидер с самого начала вторжения РФ формирует нарратив о войне. «Историю большинства войн их победители пишут постфактум. Но президент Украины Владимир Зеленский создал собственную очередность: линию истории о войне против России в режиме реального времени, которая призвана сплотить его народ и западный мир», — пишет NYT. Новогоднее обращение предоставило ему еще одну такую возможность: Зеленский воспользовался эмоциональныммоментом перед полуночью," чтобы придать речи особое значение" и еще больше сплотить украинцев в поддержку ВСУ.

Журналисты американского издания обратили внимание, что отсчет года Зеленский начал с 24 февраля, что он показал самые страшные потери Украины («видеокадры кровавой бойни вследствие российских атак»), но в то же время напомнил о победах — упомянув среди них Крымский мост, за удар по которому Украина ранее не брала на себя ответственность, как отмечает издание. «К Новому году, через 311 дней после начала [полномасштабной] войны, Украина освободила почти половину земель, изначально утраченных в ходе вторжения», — добавляет весомый факт к списку Зеленского NYT.

И хотя Зеленский не обозначил никаких конкретных сроков окончания войны, в своей речи он подтвердил цель вернуть всю территорию — «то, что у нас украли». Он ободрил своих сограждан, сказав, что их поддерживает большая часть мира. «Украинцы удивляют. Украинцам аплодируют. Украинцы вдохновляют», — напоминает цитату из обращения президента NYT.

Издание также использовало новогоднюю речь президента для более широкого обзора его выступлений в течение года и напоминания о наиболее ярких их них. Авторы материала пишут, что Зеленский заслужил «высоких оценок за донесение позиции Украины», что его речи частно пассионарны, хотя в своих регулярных обращениях к украинцам президент порой не скрывает усталости, бывает краток и прост в словах. NYT также напоминает о самых знаковых месседжах, которые Зеленский озвучивал в своих речах: от знаменитого «все мы тут» в начале вторжения до решимости противостоять российским ударам по инфраструктуре Украины («Без света или без вас? Без вас!») и обращения к Конгрессу США в конце года («Зеленский вряд ли мог бы сделать больше или сделать нечто более эффективное, чтобы донести месседж своей страны», — оценил ту речь американский журналист Джеймс Фаллоуз).

NYT также напоминает о трансформации отношения к президенту Украины: если до вторжения его критиковали за то, что он назначил многих коллег и друзей из индустрии развлечений на высокие должности, включая Андрея Ермака и Кирилла Тимошенко, то сейчас «создание мощных посылов, особенно с помощью видео, стало одной из сильных сторон Зеленского».