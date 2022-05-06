Сын президента Ичкерии Масхадова: Путин пугал мир чеченскими террористами, а по факту оказался хуже бен Ладена 6 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Масхадов-младший: Мы вели освободительную войну против оккупантов (Фото:Anzor Maskhadov / Facebook)

После вторжения России в Украину мир начинает понимать, что чеченцы воевали за свою землю и не были террористами и исламскими радикалами. Об этом в интервью НВ сказал Анзор Масхадов, сын последнего президента независимой Ичкерии Аслана Масхадова.



По его словам, события 2022 года окончательно сняли маску с россиян, международное сообщество увидело зло, которое «машет шашкой над всем миром», и стало понимать чеченцев, которые сражались против кремлевских империалистов в 90-е и 2000-е годы.

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«Представьте, в 99-м на российском телевидении генералы и политики открыто говорили о необходимости уничтожения чеченцев призывного возраста. Тогда и происходили эти „чеченские Бучи“. Когда я показываю фотографии тех зверств, мне сложно их каждый раз описывать, хотя я хорошо знаю эти истории. Хочу, чтобы международные организации говорили о произошедшем в правильной форме — мы вели освободительную войну против оккупантов, мы не террористы», — сказал сын Аслана Масхадова.

Негативный образ борцов за свободу Ичкерии был сформирован российской пропагандой и лишь сейчас стал смягчаться, утверждает Анзор Масхадов.

«Путин пугал мир чеченскими террористами, а по факту оказался хуже самых рьяных исламских радикалов. Человек пугает красной ядерной кнопкой мир, это хуже Усамы бен Ладена. Мы не хотим никого убивать, но никто не имеет права влезать в чужую страну и сеять там смерть. Сегодня украинцы воюют за гарантии безопасности своего народа. За них же и мы воевали и ведем борьбу по сей день», — добавил он.

Аслан Масхадов был одним из полевых командиров в ходе войны за независимость Ичкерии 1994—1996 годов, с 1997 и до убийства в 2005-м — президент республики. Его сын Анзор живет в Норвегии, он собирает материалы о признании событий Первой и Второй чеченских войн геноцидом.

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