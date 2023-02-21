Зеленский — об угрозах Путина начать ядерные испытания: Никто уже не реагирует серьезно

21 февраля, 21:34
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Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в Киеве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в Киеве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский назвал угрозы российского диктатора Путина возобновить ядерные испытания запугиваниями, которые никто не воспринимает всерьез.

Свое мнение он высказал во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Киеве во вторник, 21 февраля.

Зеленский сказал, что не смотрел обращение главы кремлевского режима, потому что в это время российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

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«Пострадал 21 человек, шесть погибли. К сожалению… Выступление у этого человека было около двух часов, а атаковали, уничтожили инфраструктуру и убили наших людей они [россияне] в течение часа. Вот что мы видим: что они говорят и что на самом деле делают. Но мы их дожмем», — отметил президент.

Он добавил, что представители России «уже общаются как террористы», и разница только в том, что террористы скрывают свои лица под масками.

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«Что касается того, готовится ли [страна-террорист Россия] к испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек [Путин] сначала принял решение, что будут какие-то запугивания, а потом уже связал это с какими-то месседжами от США и так далее. Мне кажется, это происходит постоянно. Серьезно на них уже никто не обращает внимания», — добавил глава украинского государства.

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Путин 21 февраля заявил, что Россия может возобновить ядерные испытания, но якобы «не будет делать это первой».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Херсон Ядерная угроза Владимир Зеленский Ядерный шантаж Война России против Украины

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