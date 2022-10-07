Россия вспомнила о переговорах, чтобы остановить продвижение ВСУ — Зеленский 7 октября, 16:17 Зеленский убежден, что Россия не хочет настоящих переговоров, которые ей множество раз предлагала Украина (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Войска РФ «посыпались» на фронте и, чтобы остановить продвижение украинских сил, Россия начала манипулировать темой переговоров, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления на заседании ЕС президент подчеркнул, что Европа должна сохранить политическую принципиальность.

«Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну против Украины и всей Европы», — сказал Зеленский.

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Он убежден, что Россия не хочет настоящих переговоров, которые ей множество раз предлагала Украина. По его словам, Кремль просто хочет выиграть время, чтобы подготовиться к новому удару.

«Россия просто хочет выиграть время, хочет накопить силы, чтобы перегруппировать силы и накопить ресурсы и ударить снова. Мы не должны позволить ей это сделать», — отметил президент.

30 сентября во время оглашения аннексии украинских территорий российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ «готова к переговорам» с Украиной.

Позже в этот же день по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не с Путиным.

Зеленский напомнил, что именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.