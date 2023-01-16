Путин через статью Медведчука пригрозил Европе ядерной войной 16 января, 11:54 Кремль требует от Запада учитывать его интересы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Российский диктатор Владимир Путин через своего кума Виктора Медведчука пригрозил Европе ядерной войной.

Соответствующую статью бывшего депутата Верховной Рады опубликовало пропагандистское издание Известия.

Используя традиционные кремлевские нарративы о якобы «вине» коллективного Запада в агрессии РФ против Украины, Медведчук потребовал от Европы учитывать интересы РФ для «разрядки» ситуации.

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По его словам, война может перекинуться на территорию других стран, и даже перерасти в ядерный конфликт, а может быть «локализована и разрешена», если западные страны перестанут поддерживать Киев и заставят президента Владимира Зеленского пойти на «мир» на российских условиях.

«Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту, или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки», — говорится в статье Медведчука.

При этом, транслируя позицию Кремля, он заявил, что военная агрессия против Украины может завершиться, если она избавятся от «западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен».