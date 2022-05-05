«Война на истощение». О готовности Путина объявить мобилизацию и работу ВР в условиях войны — интервью с Рахманиным 5 мая, 09:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на учениях в Запорожской области, 30 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украина должна быть готова к войне на истощение, которую готов развязать российский диктатор Владимир Путин, рассказал Радио НВ Сергей Рахманин, народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

— Какое впечатление вчера на вас произвело выступление Бориса Джонсона? И как это принципиально в это время? Зачем это Борису Джонсону — столько раз подчеркивать свою преданность и поддержку Украине?

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— Вы сами отчасти объяснили его мотивы. Я думаю, что, как всегда, в политике это бывает, не бывает одной какой-то причины, одного какого-нибудь простого объяснения. С одной стороны я искренне верю в то, что то, о чем говорил Борис Джонсон, обращаясь к украинским парламентариям, и то, что он говорил раньше о поддержке демократии, свободы, о поддержке европейских ценностей, о борьбе зла с добром, что он действительно в это верит. И поддержка, которую ощущает Украина со стороны Великобритании — это отчасти этим и объясняется. Это так сказать причина высокого уровня, высокого толка.

Но есть причины более прагматические. Совершенно справедливо Борис Джонсон хочет усилить свои позиции в середине Великобритании. Он был фигурантом определенного количества неприятных историй, и вполне понятно, что он хочет, чтобы эти истории остались в прошлом, и его вспоминали, ассоциировали, с ним считались, как с человеком, способным на какие-то мощные поступки. И третья причина немного более высокого уровня. Понятно, что в этой непростой ситуации, которую переживает мир, он получил шанс стать одним из лидеров, возможно, главным лидером западного мира. На самом деле не США, а Великобритания первой заявила о необходимости и о готовности предоставлять тяжелое вооружение, более сложные системы, а не только зенитно-ракетные комплексы переносные и противотанковое оружие. И для того чтобы не отставать в этом процессе, США более активно в эту историю включились. На самом деле для нас не столь важно, чем именно руководствуется, чем именно мотивирован тот или иной политик, если он готов оказывать поддержку Украине. Каждая страна и лидер этой страны всегда защищает собственные национальные интересы. Но если интересы Украины и Великобритании, Польши, США пересекаются, то как раз нужно максимально использовать это пересечение интересов.

— А можно ли назвать Бориса Джонсона лидером антипутинской коалиции?

— Я думаю, что говорить о том, кто лидер этой коалиции, сложилась ли она полноценно, нужно, чтобы прошло некоторое время. На самом деле, эта коалиция только сейчас создается. Условно говоря, давайте откровенно говорить. Можно ли считать Венгрию членом этой коалиции? Первый ответ, наверное, нет. Но с другой стороны Венгрия — страна ЕС, она поддерживает абсолютно все санкции, которые вводит ЕС. Или, например, можно или нельзя считать членом этой коалиции Словакию, которая одна из первых пыталась оказывать нам поддержку, но пока не готова отказываться полностью от российского газа?

— Венгрия и Словакия — это реально не готовые страны. Для них даже исключение ЕС хочет сделать.

— Но с другой стороны, Словакия предоставляла нам тяжелое оружие тогда, когда нам его еще никто не предоставлял. Так вот она является членом коалиции? То есть это очень сложный вопрос. Коалиция только сейчас начала формироваться. Ей нужно еще пройти закалку и нужно пройти проверку на прочность, проверку временем, испытаниями, чтобы говорить, кто входит в эту коалицию, и кто в ней лидер. Безусловно, сегодня этот фундамент коалиции создан, и один из лидеров этой первоначальной коалиции, которой еще понадобится время для того, чтобы укрепиться, безусловно, Борис Джонсон один из лидеров этой коалиции.

— В парламенте еще выступал Владимир Зеленский. Он призвал депутатов быть едиными, работать в пользу Украины независимо от их политических пристрастий и рассуждений. Что происходит сейчас в парламенте? Есть ли это единство? И как те, кто ранее не мог примириться никогда, фракции и партии, как они сейчас сосуществуют и сотрудничают?

— Я думаю, что ответ совершенно очевиден. И для того чтобы зафиксировать этот факт, абсолютно не нужно было никаких призывов. Я не критикую президента, но этот призыв был лишний, потому что парламент и так единогласен с первого дня войны. Решения, которые важны для страны, для государства, для безопасности, для Вооруженных Сил. И потому происходящее на самом деле так и произошло с первого дня. Для этого не требовалось никаких призывов. И говорить об этом, я не критикую президента, но призывать к единству через два месяца после начала войны было лишним. Верховная Рада работает очень активно и очень продуктивно с учетом условий, в которых она работает. Я бы не сказал, что совершенно единодушны взгляды на все вещи, но еще раз говорю, в этой ситуации, когда нужна сплоченность, представители разных фракций, независимо от того, как они относятся друг к другу, как они относятся к тому или иному вопросу. они согласовывают свои позиции по каждому важному закону. Если вы обратили внимание, то большинство законов поддерживается конституционным большинством. По-моему, это самое яркое доказательство, самое яркое свидетельство того, как работает парламент.

— Какие настроения среди депутатов так называемого пророссийского крыла, ОПЗЖ, что они говорят? О чем они говорят? Как вы с ними контактируете? Как они голосуют? Верховная Рада проголосовала за запрет на пророссийские партии в Украине. Как здесь сосуществует фракция ОПЗЖ в Верховной Раде и какая их судьба может быть в контексте этого закона?

— Я напомню, что деятельность определенного количества партий, в том числе ОПЗЖ, была приостановлена. И потому в принципе она до этого не функционировала, это во-первых. Во-вторых, я напомню, что бывшая фракция ОПЗЖ прекратила свое существование, но была создана депутатская группа с другим названием. В состав которой, насколько я помню, вошли далеко не все члены бывшей фракции ОПЗЖ. Третье. Насколько я знаю, еще до запрета на деятельность этой партии они запускали процесс роспуска своих фракций в местных советах и переформатирование их под новым названием. Четвертое. По моей информации, значительное количество членов фракции находится не в Украине. Чем они занимаются, вопросы не ко мне, вопросы к СБУ, к Офису Генерального прокурора, другим службам, которые должны заботиться и следить за этими людьми. Следующее. Насколько я помню, подавляющее большинство происходящих голосований члены бывшей фракции ОПЗЖ, которые ходят в Верховную Раду, их посещает около десятка-полтора точно, на последнем даже было больше, подавляющее большинство законов они голосуют, как и остальные члены парламента. По меньшей мере половина оставшихся членов Территориальной обороны, достаточно активно помогают Вооруженным Силам, сектору безопасности и обороны, жертвуют в том числе и собственные деньги. Я сейчас не оцениваю их поступок, не оцениваю их искренность, просто констатирую факт. Что касается отношения к каждому из них, у каждого есть личное отношение к той или иной персоне, к тому или иному человеку. Если нет вопросов к ним у правоохранительных органов, то я так точно не имею права задавать этот вопрос в юридической плоскости. В личной плоскости у меня есть личное отношение и к этой партии, и к каждому конкретному человеку.

— А ведь вы с ними точно общаетесь неформально. Может быть, вы поделитесь, что они рассказывают? Как они себя чувствуют? Какие у них планы вообще?

— Вы знаете, я думаю, что вы достаточно сложно себе представляете, как работает парламент. Он работает не так, как работал раньше. Раньше, условно говоря, 70% работы были комитетами. То есть пленарные заседания — это видимая часть работы Верховной Рады, но не главная. Обычно и общественность, и, к сожалению, журналисты судят работу Верховной Рады по пленарным заседаниям. Это часть работы. 70% - это комитеты. Сейчас комитеты — это 90% работы. То есть мы видимся в зале пленарных заседаний один раз в неделю, когда проходят пленарные заседания. Вносимые законопроекты они нарабатываются с комитетом иногда неделями, иногда на днях в зависимости от оперативности этого законопроекта. Далее они согласовываются на согласительных советах достаточно долго. И логика в том, что если законопроект входит в Верховную Раду, он должен быть вычищен и согласован всеми, чтобы не тратить время на обсуждение или внесение правок. И потому большинство законопроектов заходят в зал Верховной Рады в день пленарных заседаний. И у нас нет времени на обсуждение, на общение между собой, на перекуры. Заходит 30 или 40 или 15, в зависимости от повестки дня законопроектов, мы за них голосуем и расходимся. И общаемся мы преимущественно в рамках комитетов. Вот я постоянно в контакте с членами своего комитета. У меня в комитете нет представителей этой политической силы, кроме Сергея Левочкина, но я его в последний раз на заседании комитета видел, наверное, полтора года назад.

— Буквально вчера украинская разведка на своей странице в Facebook сообщила о том, что, по их данным, Россия может продолжать полномасштабную войну на территории Украины до начала осени 2022 года. Есть ли у вас информация или подозрения, почему именно эта дата, этот период, и с чем это может быть связано?

— То, что я могу подтвердить, это подтверждается той информацией, которую мы получаем, что намерения прекращать войну в ближайшее время у Путина не было и, насколько я понимаю, нет и сейчас. Вопрос остается только в том, насколько изнурительным для него будет период как раз боев за Донбасс. И соответственно, сможет или не сможет достичь соответствующей цели, а цель его — выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, окружить, полностью уничтожить группировку Вооруженных Сил на Донбассе. Эту задачу, которую он поставил выполнить до конца мая. Пока что ему не удается это сделать. Но бои за Донбасс будут продолжаться. Зависит от того, насколько они будут изнурительными, насколько большими будут утраты российских агрессоров. И от этого будет понятно, сколько времени российским вооруженным силам понадобится для восстановления боеспособности. То есть намерение все равно оставалось. Оставалось намерение выполнить эту цель, а дальше наступать на юг. Например, новое наступление на Киев тоже предполагалось по планам. Здесь вопрос только в том, насколько эти планы украинский народ и украинские вооруженные силы дадут выполнить. Но к конкретным датам я бы не привязывался по одной простой причине. Бои за Донбасс могут продолжаться еще три недели, могут продолжаться месяц, могут полтора. Поэтому конкретные даты, так называемые прогнозные даты, но, как показывает опыт, все прогнозы и планы постоянно корректируются, потому что это война.

— Накануне ряд западных медиа и украинская разведка сообщали о том, что 9 мая Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации. Если он это сделает, что это значит для Украины?

— Если он это сделает, это означает только то, что он уже не будет скрывать ни от кого, даже от собственного народа, то, что он собирается воевать долго. На самом деле путинская армия испытывает определенные проблемы с формированием, с пополнением батальонно-тактических групп из-за того, что примерно 65−70% тех, кто способен выполнять боевое задание, уже воюют или собираются воевать в ближайшие дни. Это те БТГ, которые находятся вблизи украинско-российской границы, сейчас будут использованы в боевых действиях. Для того чтобы восстанавливать потери, и неотвратимые, и санитарные, то есть погибшие и раненые, ему нужно будет привлекать какие-то ресурсы. Ресурсов этих сейчас очень мало. Люди вызывались из резервов, домобилизировали, призывали офицеров запаса. Все эти ресурсы сейчас у него почти исчерпаны. И потому, если он собирается вести долгую войну, войну на выживание, войну на уничтожение с Украиной, ему нужен дополнительный ресурс. Если он все же решится объявить всеобщую мобилизацию, это значит, что он ни от кого не скрывает, ни противника, ни от собственного народа, ни от Запада, что он собирается вести долгую войну. А долгая война нуждается в больших людских ресурсах. То есть сотни тысяч людей, которых сейчас у него нет. Единственный способ их найти — это объявлять всеобщую мобилизацию. Это значит, что Украина должна готовиться к этому сценарию. Это значит, что если у кого-то были иллюзии, что война закончится через месяц, через полтора, через несколько недель — это иллюзии.

— А есть еще один сценарий, о котором тоже пишут западные медиа, и западные чиновники об этом говорят, что 9 мая Путин может объявить о вхождении так называемых республик «ДНР», «ЛНР» в состав России. И уже тогда мобилизация может быть оправдана, мол, пойдемте и будем защищать теперь российские территории.

— Мобилизация с присоединением никак не связана. Путину не нужен повод для того, чтобы объявлять мобилизацию. Извините, какой ему повод был нужен для того, чтобы напасть на Украину? Его просто не было. Никакой связи между возможной аннексией Донбасса Россией нет. Но планы есть. Эти планы ему не удаются, но идея была на 9 мая выйти на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, после чего объявить о присоединении Донбасса к России и о вхождении Херсонской области в состав Крыма. Они практически сейчас прокачивают эту историю. Там постоянно агитируют население о преимуществах рублевой зоны, собираются вводить ее. Там наконец они очень долго колебались, но наконец начали снимать украинские государственные флаги и вешать оккупационные триколоры. Там начинается подготовка к выдаче так называемых «аусвайсов», то есть паспортов РФ. То есть, фактически они повторяют историю, которая произошла в 2014 году в Крыму. Но пока формальной части этой задачи, то есть выход на административные границы этих трех областей, Донецкой, Луганской и Херсонской им не удается, что Путина раздражает. Раздражает настолько, что они уже внедряют совершенно дикарскую практику. Чтобы вы понимали, по населенным пунктам, по позициям Вооруженных Сил часто бьют крылатыми ракетами. То есть, ракетами бьют не только по объектам инфраструктуры, а они бьют по позициям, по селам украинским небольшим бьют крылатыми ракетами. Это просто из-за истерики, что они не могут взять эти населенные пункты, им не удается продвигаться надлежащим темпом, выполнять задачи. Несколько раз корректируют, но все равно не могут их выполнить.

— Вы, как представитель Верховной Рады по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки, есть ли вопросы, на которые, возможно, нет ответов, или есть ответы. Как достаточно относительно России удалось закрепиться в Херсонской области?

— Объяснение в принципе есть, и оно очевидно. Рядом с Херсоном огромная военная база Крым. Самая большая военная база, по крайней мере, точно самая большая вблизи наших границ. Соотношение сил было не соразмерным, это первое. Второе. Граница достаточно велика между Херсонской областью и Крымом, и защитить её с учетом рельефа было достаточно сложно. Там было накоплено огромное количество техники. То есть Крым и Херсонская область прямо рядом. Там нет, например, на участках границы каких-то больших со сложным рельефом местности кусков территории, которые нужно было пройти, в том числе пройти с боями. То есть с точки зрения увлечения наличие крымского плацдарма с огромным количеством людей, с невероятным количеством аэродромов, с наличием морской составляющей, на самом деле, я не скажу обречен, но то, что очень тяжело было Херсонскую область, в частности Херсон оборонять, это объективная правда. Есть вопросы определенные части гарнизона, который защищал Херсон. Но это уже вопросы, которые точно не готов обсуждать в прямом эфире.

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