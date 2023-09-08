Путин этой зимой будет пугать мир ядерным оружием — Зеленский 8 сентября, 17:03 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российский диктатор Владимир Путин ближайшей зимой будет «пугать» мир применением ядерного оружия.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

«По моему мнению, у Путина остается один шаг — это пугать мир ядерным оружием. Он будет запугивать весь Запад, не Украину, хотя страдает прежде всего Украина и украинцы, но он будет. Он нашел это хрупкое место единства западных партнеров», — сказал он, выступая на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 8 сентября.



Видео дня

Президент добавил, что диктатор будет «давить на Запад, и, прежде всего, на США, потому что у них также будет хрупкое время».

«Устрашение ядерным оружием будет. Я считаю, что нужно пройти просто это время. Это будет зима такая, будет попытка блэкаутов и вместе с устрашением ядерным оружием. Потому что никаких аргументов агрессии у Путина нет. Он сдулся, как человек и политик», — сказал Зеленский.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия.

Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.