«Тогда будет окончательная победа». Президент РФ должен просить прощения у Украины на коленях — Кулеба 31 августа, 07:28 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что победа Украины в войне с Россией — это полное возвращение всех оккупированных территорий.

В интервью Радио Свобода он сказал, что окончательная победа Украины будет тогда, когда «какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за все зло причиненное нам».

Видео дня

«И когда это произойдет, это будет окончательная победа Украины», — отметил глава МИД.

Читайте также: Евгений Быстрицкий Понять путь к войне

Он подчеркнул, что Украина не согласится на возвращение на позиции «до 24 февраля», поскольку это будет «продолжением пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 годы».

По словам министра, победа в войне наступит тогда, когда Украина восстановит свою территориальную целостность, где возможно военным, а где дипломатическим путем.

«Затем последует вторая фаза войны — это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплате компенсаций. А затем наступит третья фаза — покаяние российского народа, российской элиты», — добавил Кулеба.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.