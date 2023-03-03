Путин и его сообщники должны получить приговоры за свои преступления — Зеленский на «юридическом Рамштайне»

3 марта, 21:17
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин и его сообщники должны понести наказание за военные преступления против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции United for Justice во Львове в пятницу, 3 марта.

«Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры. За все, что они натворили. Во имя и память всех, чьи жизни они унесли, чьи судьбы они разрушили. За агрессию, которую они начали», — подчеркнул глава государства.

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Он призвал поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины — соответствующий проект резолюции вынесут на рассмотрение Генассамблеи ООН.

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«Трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности для Международного уголовного суда привлечь к ответственности именно за преступление агрессии», — напомнил Зеленский.

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Президент добавил, что особое внимание нужно уделить преступлениям, которые страна-террорист Россия совершает против украинских детей — депортации, похищения и попытки стереть их национальную и семейную идентичность.

«Мы понимаем, что большинство российских преступлений на украинской земле и против украинских граждан получат справедливый ответ именно в рамках нашей национальной юрисдикции. И я благодарю всех, кто уже помогает реализовать каждую из этих трех масштабных задач», — также сказал он.

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3 марта во Львове прошла конференция United for Justice («юридический Рамштайн»), в которой приняли участие представители европейских институций, генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, глава МИД Эстонии и другие. Конференция была посвящена восстановлению справедливости для Украины.

2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Резолюция Международный трибунал Генассамблея ООН Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины специальный трибунал

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