«Станут пушечным мясом». Путин будет увеличивать армию РФ за счет украинских выпускников на захваченных территориях — Минобороны 1 сентября, 16:22 Жители оккупированного Юга и Востока понимают, что армию страны-агрессора будут увеличивать за счет украинских выпускников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин будет увеличивать численность армии страны-агрессора РФ за счет выпускников на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Она напомнила, что Путин подписал указ об увеличении численности армии РФ. По словам Маляр, жители оккупированного Юга и Востока понимают, что армию страны-агрессора будут увеличивать за счет украинских выпускников.

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«Общественность на оккупированных территориях понимает, что увеличение численности российской армии будет происходит в частности за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И эти люди станут «пушечным мясом», — добавила Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что этот факт снизил поддержку России на захваченных регионах.

25 августа Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек.

Таким образом, общее количество российских военнослужащих, согласно замыслу Путина, должно составить 1 150 628 человек.

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