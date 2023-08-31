Зеленский: После ордера на арест Путин боится ездить дальше Геленджика 31 августа, 22:21 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Путин после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом боится покидать территорию страны-агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами Киевской политехники в четверг, 31 августа.

«Путин раньше любил заграничные визиты. Сейчас боится поехать куда-то дальше Геленджика — реально боится поехать даже туда, где его до сих пор готовы принимать… В том числе [потому], что есть ордер на его арест от Международного уголовного суда, который может быть абсолютно справедливо реализован в разных странах в разные моменты», — подчеркнул он.



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Глава государства добавил, что «в основе ордера» лежит принципиальность команды МУС и работа многих людей в Украине, МУС и странах-партнерах, тех, кто фиксировал преступления страны-агрессора и занимался «юридическими и коммуникационными элементами», чтобы депортацию россиянами украинских детей признали преступлением. Зеленский сказал студентам, что всего этого бы не было «без должного профессионального образования».

Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте этого года, но посещал временно захваченные Россией территории Украины.

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Ранее диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке. Он также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не будет присутствовать на саммите Большой двадцатки в сентябре.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 страны, которые ратифицировали Римский статут.