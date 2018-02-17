Путин без смартфона и Турчинов, которому не понравилось работать президентом. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал Топ-5 цитат за прошедшую неделю.
Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка.
Александр Турчинов, секретарь СНБО, в интервью Громадському телебаченню рассказал о том, как в 2014-м был и.о. президента.
Ереван является нашей исторической территорией.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, сделал резонансное неполиткорректное заявление о соседней Армении.
Зависть - страшная вещь!
Юрий Харон, настоятель скандального самостроя УПЦ МП в Киеве отреагировал на вопрос журналистов Наші гроші з Денисом Бігусом о том, откуда у него дорогие автомобили и квартиры.
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Вы сказали, что у всех есть смартфоны, а у меня нет смартфона.
Владимир Путин, президент России, прокомментировал слова президента научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаила Ковальчука.
Я приходила на вечеринки и никогда не употребляла алкоголь, чтобы не терять контроля и избегать опасных ситуаций. Я всегда была начеку.
Шэрон Стоун, голливудская актриса, в интервью изданию Vanity Fair рассказала, как старалась избегать сексуальных домогательств.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года
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