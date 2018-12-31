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Пусть проклянут день, когда сунулись в Украину. Андрухович выступил за полный разрыв отношений с РФ

Сегодня, 10:25
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Андрухович поддерживает закрытие границ и разрыв дипотношений с Москвой

Фото НВ

Украине следовало бы пойти на более радикальное охлаждение отношений с Россией -  "вплоть до закрытия границ и разрыва любых отношений", полагает Юрий Андрухович, один самых популярных украинских литераторов современности. Свое мнение он выразил в интервью журналу Новое Время.

"Черт возьми, у нас забрали целый полуостров и оккупировали полрегиона на востоке страны! Можно ведь в ответ хотя бы обидеться и прекратить дипломатические отношения? Понятно, что мы слишком слабы, чтобы объявить официальную войну, но решительно отвернуться мы ведь можем? – задался риторическим вопросом Андрухович. - Это мой взгляд, и он далек от реальной политики, потому я и не политик".

В то же время он напомнил, что главный риск войны на Донбассе в том, что "она может истощить нас, не истощив врага".

В этом контексте Андрухович видит шанс Украины на победу "в том, что Россия завязнет в этом конфликте, истратит много ресурсов, сдуется".

"Я не думаю, что это утопия. Россия должна оказаться в той ситуации, когда ее руководство, а потом и население проклянут тот день, когда они сунулись в Украину. А для этого экономические санкции против России не должны быть декоративными. И это в большей степени касается наших западных партнеров", - считает писатель.

При этом, по его мнению, руководство Украины существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом в данной ситуации. "Никакой устойчивой антипутинской коалиции, к сожалению, не существует. Нужно достигать ее реального создания, а не выдавать желаемое за действительное", - призвал Андрухович.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.

Теги:   Журнал Новое Время Российско-украинская граница Дипломатические отношения Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Юрий Андрухович Дипломатия Украина-Россия

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