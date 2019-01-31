"Пусть не расслабляется": в САП заявили, что дело о скандальной квартире Лещенко еще не закрыто Вчера, 11:08 1444 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лещенко via Facebook Расследование покупки Сергеем Лещенко квартиры продолжается Сергей Лещенко via Facebook

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что расследование дела о покупке квартиры нардепом Сергеем Лещенко продолжается.

В интервью телеканалу ZIK Холодницкий сказал, что, по его мнению, расследование проводится "вяло".



Он также увидел избирательность в действиях следствия.

"Такая избирательность - по одним делам мы BMW раскручиваем до последнего болтика, а по таким очевидным квартирам, которые нельзя приобрести, да, по здравому размышлению, разумеется, мы почему-то не видим, не хотим видеть сначала состава преступления, когда не хотели регистрировать это производство, а теперь как-то вяло расследуем. В конце концов, я думаю, следствие спросит, собственно, действительно ли там такие богатые женщины, которые могут себе позволить купить мужчине квартиру", - добавил он.

Холодницкий добавил, что до завершения расследования еще далеко и точка в деле будет поставлена.

"Пусть не расслабляется, следствие должно быть завершено, и должна быть поставлена законная точка. Я не исключаю, что может быть такая ситуация, когда мы будем понимать, что есть какая-то ложь, но в процессуальном плане не сможем ее доказать", – отметил руководитель САП.

В 2016 году появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 миллионов гривен.

Депутат утверждает, что половину суммы на покупку квартиры занял у руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, а остальные деньги взял у жены Анастасии Топольской.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

4 апреля 2018 года Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тысяч. Он отметил, что по этому факту начато расследование.