Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

"Пусть не расслабляется": в САП заявили, что дело о скандальной квартире Лещенко еще не закрыто

Вчера, 11:08
1444
Цей матеріал також доступний українською

Сергей Лещенко via Facebook

Расследование покупки Сергеем Лещенко квартиры продолжается

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что расследование дела о покупке квартиры нардепом Сергеем Лещенко продолжается.

В интервью телеканалу ZIK Холодницкий сказал, что, по его мнению, расследование проводится "вяло".

Он также увидел избирательность в действиях следствия.

"Такая избирательность - по одним делам мы BMW раскручиваем до последнего болтика, а по таким очевидным квартирам, которые нельзя приобрести, да, по здравому размышлению, разумеется, мы почему-то не видим, не хотим видеть сначала состава преступления, когда не хотели регистрировать это производство, а теперь как-то вяло расследуем. В конце концов, я думаю, следствие спросит, собственно, действительно ли там такие богатые женщины, которые могут себе позволить купить мужчине квартиру", - добавил он.

Холодницкий добавил, что до завершения расследования еще далеко и точка в деле будет поставлена.

"Пусть не расслабляется, следствие должно быть завершено, и должна быть поставлена законная точка. Я не исключаю, что может быть такая ситуация, когда мы будем понимать, что есть какая-то ложь, но в процессуальном плане не сможем ее доказать", – отметил руководитель САП.

В 2016 году появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 миллионов гривен.

Депутат утверждает, что половину суммы на покупку квартиры занял у руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, а остальные деньги взял у жены Анастасии Топольской.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

4 апреля 2018 года Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тысяч. Он отметил, что по этому факту начато расследование.

Теги:   Назар Холодницкий САП Квартира Лещенко Сергей Лещенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Выбор редакции

События

Вчера, 13:43

article_img
Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму
IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

ТОП 3

Геополитика

30 января, 13:11

article_img
Грузинская церковь сделала официальное заявление по автокефалии ПЦУ
11924
Политика

Вчера, 12:38

article_img
Кто такой господин Петровский. История восхождения самого закрытого бизнесмена Днепра
9722
Шоу-Бизнес

Вчера, 08:34

article_img
"Я красивый, ко мне все тянутся". Как украинские деятели искусства поддерживают кандидатов в президенты
6906