Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко Вчера, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Кирилл Тимошенко ранее руководил компанией Goodmedia Наталья Кравчук / НВ

30-летний Кирилл Тимошенко, самый молодой замглавы Администрации президента, дал эксклюзивное интервью НВ.

Президент Владимир Зеленский назначил его в свою администрацию 21 мая.



До прихода на Банковую Тимошенко руководил компанией Goodmedia, занимающейся телепроизводством, политическим и коммерческим PR.

Среди наиболее известных работ Тимошенко — ролик Зеленского на стадионе с вызовом Петра Порошенко на дебаты. Также он отвечал за инаугурацию президента Зеленского. Впрочем, компания Тимошенко проводила инаугурацию и прошлого президента — Петра Порошенко.

Среди клиентов компании Тимошенко был и ближайший друг Порошенко — народный депутат БПП Игорь Кононенко, про которого Goodmedia в прошлом году сняла часовый PR-фильм 5 дней с Кононенко. Также в профайле компании — документальный фильм Битва за Днепр, рекламные ролики для Кабмина и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Но с 21 мая Кирилл Тимошенко работает только на одного человека — президента Украины Владимира Зеленского, а компанию, по его словам, передал в управление.

Замглавы АП Тимошенко рассказывает НВ о работе Администрации президента, сидя в своем кабинете, расположенном на третьем этаже в здании на Банковой. Раньше его занимал Сергей Березенко, замглавы фракции БПП.

— Чем вы занимаетесь в АП?

— На мне информационная политика, вместе с Юрой Костюком [замглавы АП]. Мы с ним этим совместно занимаемся. Плюс к этому еще служба протокола. Потому что так исторически сложилось за последнее время — все какие-то поездки, походы с президентом…

— То есть это график президента?

— Не график. Например, инаугурация. Всеми международными встречами и всеми проходами-заходами занимается служба протокола. Она теперь тоже подо мной. Например, поездка на iForum. Это организация передовых групп, как обычный любой ивент.

Служба протокола — это люди, которых мы оставляем [в АП]

Организовывается поездка президента, выезжают протоколисты со службой безопасности и смотрят, как и куда идти, где президент заходит, где выходит, где трибуны, звук, свет и так далее. Потом встреча президента, проходы и так далее. Всем этим занимается протокол. Плюс протокол занимается организацией международных встреч, потому что это специальный формат, утвержденный по всему миру. Есть много нюансов.

— Как вести себя?

— С какой стороны стать, замена флагов. Обязательно должен быть флаг страны, с которой встречаемся. Много всяких нюансов, этим занимается протокол. Это люди, которых мы оставляем. Руководитель протокола Ярослав Мельник будет работать с нами. Он работает давно, еще даже до Петра Алексеевича [Порошенко] работал.

В АП Тимошенко отвечает за информационную политику / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Вы организовывали инаугурацию?

— Придумывали командой. Но да, я был ответственным за инаугурацию.

— У вас есть очень успешный бизнес — компания Goodmedia, которая работает с разными политиками. Что с вашим бизнесом сейчас, после того, как вы перешли на работу в АП?

— По закону я не имею права управлять бизнесом. Парень, который был у меня замом, будет управлять этим бизнесом. Я уже им не занимаюсь плотно месяца три или четыре.

— Вы вышли из бизнеса?

— На данный момент там другой директор. Он фактически и управлял в последнее время, потому что было не до сериалов, рекламы и т. д. Поэтому они сами им управляют.

— Возникает вопрос про коррупционные риски. Теперь Goodmedia будет работать на президента?

— Goodmedia — это же не завод по производству цемента, который будет заливать стройку Администрации президента. Мы будем креативить здесь внутри, и Goodmedia к этому не имеет никакого отношения. Какие-то наши телевизионные трансляции, которые мы делали, организовывали и так далее… У меня будет принципиальная позиция, что мы не будем участвовать ни в каких тендерах, связанных с президентом, чтобы не было всех этих нюансов, расследований.

Goodmedia не будет участвовать ни в каких тендерах, связанных с президентом

Мы [компания] делали инаугурацию Петру Алексеевичу, мы делали вторую инаугурацию — теперь Зеленскому. Таких как Goodmedia не много на рынке, кто бы обеспечивал политиков и рекламой, и съемками, и креативом. Скорее всего ребята откажутся [от работы с президентом]. Я не хочу, чтобы поднимался какой-то скандал.

— Расскажите про Администрацию президента. Раньше у вас был штаб, где вы собирались, креативили и вели кампанию. Чем это отличается от работы в АП? Как проходит процесс принятия решений?

— У нас есть совещания. У нас были распределены задачи в штабе, так и сейчас они распределены. Как мы встречались узким кругом, так и сейчас встречаемся каждый день, только с уже действующим президентом. Есть какие-то оперативные задачи. Не проблема взять и позвонить. Президент и сюда [в этот кабинет] приходил, и я к нему поднимаюсь. У нас нет здесь такого, что: «Приемная, алло, а можно мне зайти?». Мы как-то спокойно к этому относимся. Мы точно также продолжаем собираться. Только теперь это не креатив про рекламу, это реальное управление страной и проблемы, которые есть.

— Какие направления курируют Сергей Шефир и Сергей Трофимов? Есть еще помощник президента Андрей Ермак. Чем занимаются эти люди?

— Это близкие к президенту люди. Это топовые фигуры возле президента. Они в принципе вместе с ним формируют его встречи.

Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны

Когда не может присутствовать президент — в силу того, что накладывается на другую встречу, — уполномочены встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан.

— Это топ-тройка в АП?

— Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента.

— Вы человек, который близок к главе АП Андрею Богдану, насколько я понимаю.

— Я его хорошо знаю, мы давно дружим.

— Его назначение вызвало негативный резонанс. До сих пор этот шлейф тянется. Вы прогнозировали такой эффект? И в какой момент стало ясно, что точно Богдан станет главой АП?

— Мы специалисты в информационной политике, но помимо этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде.

— А Шефир?

— И Шефир. Но это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов, которые здесь все кинули и уехали. Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит.

— Что вас, кроме кабинета, поражает в АП?

— У меня, оказывается, есть водитель с машиной, который мне не нужен.