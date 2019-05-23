Пусть лучше бьет по рукам. Тигипко рассказал, что думает о первых назначениях Зеленского Сегодня, 19:45 2921 Цей матеріал також доступний українською Новое время Новое время

Экс-вице-премьер и министр экономики поделился своим мнением о поведении нового президента на лекции Нового времени «Диалоги о бизнесе».

«Сказать, что меня страшно впечатляет, я не могу», — заявил крупный бизнесмен.

Сергей Тигипко позитивно оценивает назначение главой Администрации президента Андрея Богдана: «Мы работали вместе в Кабинете министров, и я бы точно дал ему положительную оценку».





По словам бизнесмена, важны не назначения, а результаты.

«Меня впечатлит, когда он (Зеленский — ред.) начнет бить по рукам, — добавил Тигипко, — потому что непонятных людей подтягивается достаточно много».