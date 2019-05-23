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Пусть лучше бьет по рукам. Тигипко рассказал, что думает о первых назначениях Зеленского

Сегодня, 19:45
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Пусть лучше бьет по рукам. Тигипко рассказал, что думает о первых назначениях Зеленского - фото

Новое время

Экс-вице-премьер и министр экономики поделился своим мнением о поведении нового президента на лекции Нового времени «Диалоги о бизнесе».

«Сказать, что меня страшно впечатляет, я не могу», — заявил крупный бизнесмен.

Сергей Тигипко позитивно оценивает назначение главой Администрации президента Андрея Богдана: «Мы работали вместе в Кабинете министров, и я бы точно дал ему положительную оценку».


По словам бизнесмена, важны не назначения, а результаты.

«Меня впечатлит, когда он (Зеленский — ред.) начнет бить по рукам, — добавил Тигипко, — потому что непонятных людей подтягивается достаточно много».

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