Зеленский — о ситуации с Пунктами несокрушимости в Киеве: Профанацию никто не простит

25 ноября, 22:04
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Пункт несокрушимости в освобожденном Херсоне (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Пункт несокрушимости в освобожденном Херсоне (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 25 ноября, рассказал о ситуации с Пунктами несокрушимости по Украине и заявил, что «не во всех городах местная власть поработала качественно».

По словам главы государства, в Киеве вечером 25 ноября отключены 600 тысяч абонентов, а многие жители столицы были без света до 30 часов.

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"…Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими, мягко говоря, еще нужно поработать. Пожалуйста, обратите внимание… Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими Пунктами несокрушимости никто никому не простит, как и ложь в отчетах разного уровня", — сказал Зеленский.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/wFytS-hhg8c

В Пунктах несокрушимости должны быть тепло, вода, свет, интернет, мобильная связь и аптечка. Там можно зарядить телефон и отдохнуть. Их начали активно разворачивать по всей стране после массированных ракетных ударов России по украинской критической инфраструктуре 23 ноября, в результате которых 11 областей были временно обесточены.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице работают больше 400 пунктов обогрева, большинство — в школах и других учреждениях социальной сферы.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет. В большей части Киева не было света и воды. К утру 24 ноября ситуация начала стабилизироваться.

Кличко не исключил «самого худшего сценария», при котором в столице полностью будет отсутствовать тепло, свет и вода. Он также сказал, что если у кого-то из киевлян есть дом или друзья в пригороде Киева с независимым водоснабжением и теплом, «было бы неплохо рассчитывать, чтобы там можно было временно побыть».

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https://www.youtube.com/embed/xIlFqrCSllg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Виталий Кличко Пункты обогрева Владимир Зеленский Война России против Украины

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