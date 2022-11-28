Схватка Банковой и Кличко. Почему возник спор из-за «пунктов несокрушимости» 28 ноября, 19:51 Киевляне заряжают телефоны в одном из «пунктов несокрушимости», 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины, в эфире Радио НВ рассказал, как Офис президента и мэр Киева Виталий Кличко вступили в публичный спор из-за «пунктов несокрушимости» и какие опасения возникли у Банковой.

«С Арахамией у меня ответ простой: недавно он вляпался в такой неприятный „сериал“ — поездка в Вену, встреча с Фирташем. Он ее комментировал, эти комментарии показались многим недостаточными и поэтому сейчас в политтехнологическом плане один скандал „перебить“ другим. И потому это заявление в таком достаточно неприятном и наглом формате: мы даем Кличко неделю, мы будем проверять. Вот это, в конце концов, политтехнологический формат переключения внимания, отвлечения от предыдущей истории», — заявил Кошель.

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По мнению главы КИУ, публичный спор между столичным городским головой и Банковой перерос в политическую борьбу в формате предвыборной кампании.

«Но проблема есть, и я полностью с вами соглашаюсь, что сейчас мы видим фактически политическую борьбу в формате предвыборной кампании. Да, к Кличко могут быть вопросы, я много лет критиковал его работу, но с другой стороны: я думаю, все граждане Украины четко запомнили его заявление, когда он в начале года, за месяц до начала полномасштабного вторжения, начал готовить бомбоубежища, говорить об открытии станций метро в качестве убежищ», — добавил он.

Мэр Киева может стать, по словам эксперта, по меньшей мере, серьезным политическим игроком, а в перспективе — соперником на президентских выборах.

«И поэтому для многих это заявление Кличко вспомнилось из-за необходимости частичной или полной эвакуации из Киева. И потому, собственно, я думаю, что вот эта волна связана с тем, что у Банковой есть опасения, что Кличко, который был народным любимцем, как спортсмен, может стать любимцем как политик. Который делает заявления и действия на опережение и, я не говорю, что он может стать серьезным соперником на президентских выборах, но серьезным политическим игроком вполне», — добавил глава КИУ.

Кошель считает, что подобная открытая борьба между политиками является неприемлемой историей в период, когда следует продумывать глобальные проекты решения гуманитарной ситуации в государстве.

«Поэтому сейчас видим такую открытую борьбу с Кличко, но в то же время вот эта борьба с [ним], вот эти подковерные игры, обмен политическими заявлениями — это очень неприятная история. Потому что сейчас нужно всерьез думать о зимнем периоде и нужно откровенно говорить, что «пунктов несокрушимости», которые были анонсированы властью, на сегодня недостаточно. Это капля в море, нам нужно говорить о более масштабных проектах.

О большем количестве [пунктов], о возможном переводе учебных заведений на альтернативные источники энергии. Нужно сейчас продумывать механизмы, как сейчас спасать огромное количество людей. Задачи власти в любой период быть готовы к худшим сценариям", — резюмировал эксперт.

Ранее Руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде, глава переговорной делегации с РФ Давид Арахамия в субботу, 26 ноября, проинспектировал киевские Пункты несокрушимости и заявил, что около 20% из них вообще были закрыты. За сутки проверили около 530 пунктов.

В свою очередь, в воскресенье, 27 ноября, мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на слова Арахамии и обнародовал видеообращение в Telegram, в котором заверил, что все 430 пунктов в Киеве работают и снабжены генераторами, некоторые даже запасными. Он подчеркнул, что на случай чрезвычайной ситуации власти готовятся оперативно развернуть еще более 100 пунктов.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский упрекнул столичные власти в «профанации» с открытием «пунктов несокрушимости» — инициативы ОП по оборудованию мест, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь.



В тот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

