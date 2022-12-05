«Омерзительно будут делить победу». Политэксперт прокомментировал травлю Пташки в Сети после получения ордена от Зеленского 5 декабря, 18:54 Президент Владимир Зеленский вручил защитнице Азовстали Екатерине Полищук орден За мужество ІІІ степени (Фото:Офис президента Украины)

Политический эксперт Валерий Клочок в эфире Радио НВ высказался о том, что защитницу Азовстали Екатерину Полищук (Пташку) затравили в Сети после вручения ей ордена президентом Владимиром Зеленским.

Валерий Клочок политический и экономический эксперт

В первую очередь хочу сказать слова большого уважения и благодарности и Пташке, и всем защитникам. Здесь нужно понять, что не зависимо от политической окраски сейчас все выполняют очень важную функцию. Тем более сегодня, в Международный день волонтера, я благодарю каждого украинца, который копейкой, гривней, теплыми носками или перчатками помогают ВСУ — это очень важно. Это то, что по капле добавляет сейчас к общей победе.

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Но, к большому сожалению, нельзя не отметить, что политические подтексты, контексты во всех этих вещах есть и будут проявляться еще больше после победы. Для меня самое отвратительное будет то, как будут делить победу, а это будет. То есть, кто на себя будет цеплять эти значки: кто сделал больше, кто сделал меньше.

Конечно, мы не можем избавиться от этой дискуссии, потому что справедливо мы должны оценить то, как мы были готовы к войне, какие ошибки были допущены, чтобы в будущем такого не допустить. Поэтому дискуссия здесь непростая, сложная.

Еще раз подчеркиваю, Пташка и азовцы — это герои, нельзя ставить под сомнение. И на совести тех, кто сейчас занимается ее словесным преследованием. Впрочем, еще раз подчеркиваю, мы никуда, к сожалению, от этого не денемся.

Общество очень разнообразное и разноплановое. И не может быть ни в одной стране одинакового отношения к тому, кто больше, кто меньше сделал для победы. Заткнуть кому-то рот — это будет несправедливо. Это абсолютно нормальные демократические процессы.

Нам главное сейчас скатить дискуссии не в политические контексты и подтексты: чья политическая партия сделала больше или меньше. Сейчас злоупотреблений масса. Мы прекрасно видим, как многие политики пытаются быть причастными к ВСУ — одевают форму. Хотя мы прекрасно понимаем, что они там очень далеко от «передка».

Каждый делает, что может. Конечно, не у всех желание для этого, это безусловно так. Но спекулировать на этом будут.

Мы ведь это проходили в 2014 году на выборах. Мы хорошо с вами помним все эти истории. Мы помним, сколько военных зашло в Верховную Раду в первом созыве после Евромайдана, какой состав был во втором созыве. Это естественные процессы.

Конечно, они ненормальны с точки зрения логики, с точки зрения восприятия для многих, но не все будут одинаковыми, не все осознают то, что мы строим сейчас победу.

Вы прекрасно знаете, например, мою риторику до широкомасштабного вторжения. И сегодня я абсолютно четко осознаю, что не время политиканства, не время давать политические оценки, кто лучше или хуже. Сейчас все должны работать на одно — на победу. И мне очень хотелось бы иметь идеальное общество, исповедующее это.

Отъедьте не так далеко, например, [из Киева] в другие города. Посмотрите, что для многих война закончилась. У нас есть немало случаев, когда разворовывают и гуманитарную помощь, и злоупотребляют своим должностным положением, у нас есть множество коррупционных составляющих.

Я не говорю, что в этом мы как-то далеко отстали, например от тех же передовых стран Европейского Союза. И там есть факты коррупции. Мы должны понимать, что большинство населения должно быть сознательным — они будут определять политику страны.

Подмен понятий будет очень много. А то, что политики будут заниматься на теме войны выстраиванием избирательных кампаний, — это, к сожалению, для Украины нормальная история. К сожалению.