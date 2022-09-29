Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

29 сентября, 15:51
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны на 30 сентября.

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook в четверг, 29 сентября.

«Повестку дня и другие подробности сообщим позже», — добавил он.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid09xY2BWYsvLCg74zgXeNwdvXhBswPK3pXu9ipfwpePZs4qf4gGBn7qTPEsaZLr1DBl

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также анонсировал «объемное» выступление Путина.

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По информации источника НВ в антикоррупционных органах, до конца недели СНБО планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

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На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

https://www.youtube.com/embed/gzGMBIqIHXg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Псевдореферендум Оккупированные территории Сергей Никифоров Война России против Украины Временно оккупированные территории аннексия

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