Зеленский обсудил с Дудой попытки аннексии Россией захваченных украинских территорий

29 сентября, 17:52
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 сентября, провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, собеседники уделили особое внимание международной реакции на незаконные псевдореферендумы оккупантов на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Видео дня

Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку во время сессии Генассамблеи ООН и за четкую позицию о том, что Польша не признает фейковые «референдумы». Они согласились, что мир должен мощно и консолидированно ответить на действия страны-агрессора, и обсудили «конкретные шаги и меры». Президенты также обсудили военное и оборонное сотрудничество, и Зеленский отметил значительный вклад Польши в укрепление оборонных мощностей Украины.

Читайте также:

Украинский президент поздравил Польшу с открытием газопровода Baltic Pipeline. Они также обсудили другие вопросы, в частности, перспективы совместного контроля во всех пунктах пропуска и сокращение очередей на украинско-польской границе.

В канцелярии Дуды сообщили, что польский президент обсудил с Зеленским дальнейшие действия на фоне незаконных и сфальсифицированных российских «референдумов» и сотрудничество Украины и Польши.

Читайте также:
Два сценария — жесткий и более реалистичный. Как поступит Кремль после аннексии юга и востока Украины — анализ НВ

Владимир Зеленский продолжает переговоры с мировыми лидерами на фоне псевдореферендумов оккупантов.

Читайте также:

Под пристальным надзором: «Голосование» на оккупированной части Украины проходило при участии российских военных (на фото — Мариуполь) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Любовь» в объятиях насильника. Как на самом деле выглядел «референдум» в «ЛНР» — НВ собрал свидетельства очевидцев

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.

https://www.youtube.com/embed/ByeMleW_sww
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Украина-Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда Псевдореферендум Поддержка Украины Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X