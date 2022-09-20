«Россия пошла ва-банк». В Офисе президента рассказали об активных действиях ВСУ на фронте и будущих последствиях «референдумов» оккупантов 20 сентября, 20:45 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы страны-террориста России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В эфире телемарафона во вторник, 20 сентября, Подоляк отметил, что, когда РФ начинает проигрывать, она хочет масштабировать «большую информационную истерику».



Он напомнил, что страна-агрессор постепенно отступает даже с территории, которую захватила в первые недели полномасштабного вторжения. Также Россия, активно атаковавшая на Донецком, Бахмутском и Соледарском направлениях, затормозила и начинает отступать, у пропагандистов истерика на фоне стремительного контрнаступления ВСУ, а диктатор Владимир Путин «очень неловко выглядел» в Узбекистане.

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«Эффективное контрнаступление в Харьковской области. Осталось буквально 3,5−4% территории, чтобы вся область была полностью деоккупирована. И начинаются активные действия на Луганском направлении. Кроме Луганского, идут активные инверсионные действия по южному направлению, на Запорожском направлении и так далее… Харьковская — дочистим, Луганская и Донецкая — будем забирать, Херсонская — идут активные действия по уничтожению резервных подкреплений и транспортной логистики [российских оккупантов]», — рассказал советник главы ОП.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Подоляк также подчеркнул, что все так называемые референдумы, которые планируют в Кремле, с юридической точки зрения будут абсолютно никчемными, потому что их хотят проводить на оккупированной территории, которую контролируют вооруженные силы, установившие временные оккупационные «администрации».

Он добавил, что Украина будет возвращать свои территории, а мировое сообщество, которое понимает, что Россия совершает военные преступления во всех оккупированных районах и хочет замаскировать это пропагандистской картинкой, должно ускорить военную помощь Украине.

«С одной стороны, Россия пошла ва-банк, с другой стороны, это очень хорошо, потому что мир окончательно понял, что Украина должна получить все джокеры для освобождения своей территории», — считает Подоляк.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



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