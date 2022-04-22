Зеленский обратился к украинцам в южных областях: Оккупанты собирают ваши данные для фальсификации «референдума» 22 апреля, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении предупредил, что российские оккупанты могут использовать паспортные данные украинцев на временно захваченных территориях, чтобы сфальсифицировать "референдум".

Он призвал жителей Херсонской и Запорожской областей внимательно относиться к тому, какую информацию они оставляют оккупантам.

«Если они просят заполнить какие-то анкеты, оставить паспортные данные, знайте: это не для того, чтобы вам помочь или просто „переписать“ людей, которые живут на определенной территории. И не чтобы дать какую-то „гуманитарную помощь“, а чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы…», — подчеркнул глава государства.

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Зеленский добавил, что никакие так называемые «ХНР» на территории Украины «не пройдут»:

«Если кому-то хочется новой аннексии, это может привести только к новым мощным санкционным ударам по России».

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

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