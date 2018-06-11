Псевдодеятельность. Две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов

Две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов. Это отражено в их отчетах об имуществе, потраченных средствах и обязательствах финансового характера за первый квартал этого года, сообщает Комитет избирателей Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В Украине более 350 партий. На сайте НАЗК была обнародована информация о пустых отчеты, которые подали 180 партий из 255 политсил.

Какие партии тратят больше

Среди политических сил, которые де-факто подали пустые отчеты, такие партии, как Общественно-политическая платформа Надежды Савченко и Винницкая европейская стратегия.

Аграрная партия потратила больше всего - 3,5 млн грн.

Также ничего не потратили в этом году недавно зарегистрированная политическая сила Слуга народа, партия Нови обличчя, партия Натальи Королевской Украина вперед и блок Дарта Вейдера.

Зато Коммунистическая партия Украины официально продолжает деятельность, потратив 58 тыс. грн., Партия регионов - 48 тыс. грн. В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за 3 месяца почти 15 млн. грн.

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Больше всего расходов у Аграрной партии, она потратила почти 3,5 млн грн. Партия Укроп - 2 млн 300 тыс. грн., Наш край потратил почти 1,5 млн грн., Украинская Галицкая партия - 1 млн 200 тыс. грн., Всеукраинское объединение Свобода - 1 млн грн.

Для чего еще на самом деле регистрируются политические партии

Информацию о расходах прокомментировали только в партии Удар.

Расходы задекларировали Коммунистическая партия Украины и Партия регионов

В сведениях, опубликованных на сайте НАЗК, ошибка, отметил советник мэра Киева Виталия Кличко, народный депутат Дмитрий Белоцеркивец. По его словам, в этом году партия имела и расходы, и взносы. Ошибку должны исправить, пообещал он.

"Отчет НАЗК не пустой. 25 тыс. взносов и 29 тыс. расходов за первый квартал [речь идет о партии Удар]. Сейчас ответственный бухгалтер должен отправить запрос НАЗВ, чтобы они исправили ошибку. То, что отчет практически пустой, то это логично. Партия фактической деятельности никакой не проводит с юридической точки зрения", - сказал Белоцерковец.

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Политические партии, которые декларируют нулевые расходы или не подают финансовые отчеты, фактически мертвы, отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Только 1/7 партий в Украине принимают участие в выборах

По его словам, нужно внести изменения в действующее законодательство, чтобы усовершенствовать механизм государственного финансирования политических партий и предусмотреть, чтобы у партий, которые два раза подряд не подают финансовых отчетов, автоматически аннулировалось регистрационное свидетельство.

"Их не существует, они не проводят никакой деятельности или они проводят ее в тени. Тогда они не имеют никакого права называться политическими партиями. У нас есть все основания говорить, что из более 350 партий, официально зарегистрированных в Украине, функционируют около 150. Но среди реальных партий, работающих принимают участие в выборах не более 50-60 политических сил", - отметил Кошель.

Парламентские политические партии уже фактически полностью живут за государственные средства. Так, 99% расходов партий в 2018 году осуществлялись за средства Государственного бюджета Украины. За январь-март эти партии совокупно потратили 85 млн 200 тыс. грн., из которых 84 млн 400 тыс. грн были деньгами госбюджета.