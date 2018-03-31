Прыгнул выше Головы: Гройсман задекларировал более 17 млн гривен доходов за 2017 год

Гройсман задекларировал на миллион гривен больше, чем Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год, общая сумма начисленного дохода в которой составила 17 102 320 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Доход Гройсмана, по сравнению с электронной декларацией 2016 года, увеличился на 1,3 миллиона гривен. Начисленный доход в 2016 году составлял 15 801 536 грн.

Доход состоял из заработной платы в должности Премьер-министра Украины – более 435 647 гривен, доходов от предоставления недвижимого имущества, приобретенного до 2006 года, в аренду – 5,15 млн гривен, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) – 8 797 630 грн и процентов по депозитам – 2 719 044 грн.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 16 млн грн дохода за 2017 год.