Зеленский выступает перед Конгрессом США — прямая трансляция 22 декабря, 02:24 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Капитолии перед представителями Конгресса и Сената США.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

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21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.