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Проверка на полиграфе руководителей Укроборонпрома должна была быть проведена давно - полиграфолог

Сегодня, 16:18
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Проверка на полиграфе руководителей Укроборонпрома должна была быть проведена давно - полиграфолог - фото

НВ

Владимир Ведмидь

Проверка на полиграфе руководителей государственного концерна Укроборонпром в рамках расследования дела о масштабной коррупции целесообразна и должна была быть проведена давно.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил эксперт-полиграфолог, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь.

"Абсолютно целесообразна такая инициатива, такие проверки нужно было проводить уже давно. И, к сожалению, мы сейчас "тушим пожар", а обычно в бизнесе полиграф используется в качестве превентивной меры для поиска возможных мошенников. Сейчас же мы будем ловить мошенников, которые уже присвоили бюджетные средства и выяснять, остались ли еще они у них и кто именно причастен к разбазариванию бюджетных средств", - сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что проверку на полиграфе целесообразно использовать в отношении всего концерна Укроборонпром.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал применение полиграфов для проверки руководства государственного концерна Укроборонпром в рамках расследования дела о масштабных коррупционных схемах.

Согласно решению Кабмина, проверки на полиграфе будут проводить для выявления или опровержения коррупционных рисков в деятельности руководства ГК Укроборонпром и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству проверить на полиграфе всех руководителей Укроборонпрома. СНБО поручила провести международный аудит и ревизию Укроборонпрома и его предприятий. Такое решение было принято после публикации расследования о коррупции в оборонке.

Согласно расследованию программы Bihus.Info, член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Журналисты установили, что они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских воинских частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Теги:   Укроборонпром Полиграф Радио НВ

Спецтема   Коррупция в оборонке

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