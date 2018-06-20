Противоречит закону: директор НАБУ отреагировал на назначение Жебривского аудитором бюро

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

В комментарии Українським Новинам Сытник отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов".

После этого Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявил, что Жебривского назначили с нарушением закона.

Активисты аргументировали свое заявление тем, у Жебривского нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Юрист ЦПК Елена Щербань заявила, что назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

Совет общественного контроля НАБУ также выразил обеспокоенность из-за назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.