«Последствия для РФ — катастрофические»: против оккупантов начато уже более 3 тысяч уголовных дел — Подоляк
Речь идет об убийствах мирных граждан, массовом насилии, издевательствах над детьми и пытках (Фото:mil.ru)
По состоянию на четверг, 31 марта, Офисом Генерального прокурора начато уже более 3 тысяч уголовных дел против российских оккупантов.
Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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«ОГП начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье „нарушение законов и обычаев войны“. Все тяжелейшие — убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ — катастрофические во всех юрисдикциях», — отметил он.
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