«Последствия для РФ — катастрофические»: против оккупантов начато уже более 3 тысяч уголовных дел — Подоляк

31 марта, 14:09
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Речь идет об убийствах мирных граждан, массовом насилии, издевательствах над детьми и пытках (Фото:mil.ru)

Речь идет об убийствах мирных граждан, массовом насилии, издевательствах над детьми и пытках (Фото:mil.ru)

По состоянию на четверг, 31 марта, Офисом Генерального прокурора начато уже более 3 тысяч уголовных дел против российских оккупантов.

Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«ОГП начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье „нарушение законов и обычаев войны“. Все тяжелейшие — убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ — катастрофические во всех юрисдикциях», — отметил он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Военные преступления Офис генерального прокурора Михаил Подоляк Война России против Украины

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