«Последствия для РФ — катастрофические»: против оккупантов начато уже более 3 тысяч уголовных дел — Подоляк 31 марта, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Речь идет об убийствах мирных граждан, массовом насилии, издевательствах над детьми и пытках (Фото:mil.ru)

По состоянию на четверг, 31 марта, Офисом Генерального прокурора начато уже более 3 тысяч уголовных дел против российских оккупантов.

Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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«ОГП начал 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье „нарушение законов и обычаев войны“. Все тяжелейшие — убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ — катастрофические во всех юрисдикциях», — отметил он.

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The Prosecutor Office 🇺🇦 has already opened 3457 criminal cases against RF military. The article "violation of the rules & customs of war." The worst - killing of citizens, violence, kids abuse, torture. Docs of facts. The impact for the RF - disastrous in all jurisdictions. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022

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