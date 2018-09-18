Против Сытника готовят подозрение в том, что он систематически сливает в СМИ информацию, являющуюся тайной следствия - Найем

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в эфире Радио НВ, что, по его мнению в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника готовят подозрение в том, что он систематически сливает в СМИ информацию, являющуюся тайной следствия.

"Я считаю, что в отношении господина Сытника идет системная работа. В этом деле он выдал тайну следствия, на которую он имел право. Это дело против детективов НАБУ, которые предоставили ему такую ​​информацию. Я считаю, что против Сытника сейчас готовится дело в отношении системного распространения данных досудебного следствия, и это касается не только дела Кулика. Я знаю еще несколько уголовных производств, в которых сейчас проводят допросы детективов, членов Совета общественного контроля НАБУ, людей, которые заходили в НАБУ", - сказал Найем.

По его словам, из этих данных он может сделать вывод, что Сытника обвинят в системном сливе информации, которая является тайной следствия "в СМИ и другим людям".

"Ему сейчас готовят такое подозрение", - уверен депутат.

По мнению Найема, на допросе у Сытника потребуют, чтобы он назвал детектива, который сообщил тайну следствия ему.

"И его заставят фактически сдать своих сотрудников. Это вот то, к чему ведет это дело", - считает нардеп.

Напомним, 5 сентября Сытник допустил, что его могут задержать в рамках расследования дела о возможном разглашении данных досудебного следствия.

Напомним, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой за последние полтора года.

Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства в отношении вероятного разглашения данных следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Уголовное производство открыто на основании опубликованной в интернете записи разговора, на которой голосом, похожим на Сытника, рассказывают детали прослушивания по делу экс-прокурора Константина Кулика.