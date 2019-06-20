Протесты в КНУ Шевченко из-за возвращения Портнова: ректор пообещал встретиться со студентами Вчера, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Громадське Студенты пришли под красный корпус КНУ Громадське

Проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров сообщил, что имел телефонный разговор с ректором Леонидом Губерским и тот заверил, что в пятницу, в 10.00 будет готов встретиться со студентами в университете.

Об этом сообщает УНИАН.

Однако протестующие решили не расходиться и остаться под кабинетом ректора. Они объявили сидячую забастовку, до завтрашнего утра, в том числе и для того, чтобы не допустить контр-митинга в поддержку Портнова.

В четверг, 20 июня под КНУ имени Шевченко около 300 человек вышли на протест из-за принятия экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права.

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.



Сам Портнов заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».