Зеленский обратился к Кавказу и Сибири: Боритесь, чтобы не погибнуть в Украине 29 сентября, 20:23 Владимир Зеленский обратился к коренным народам России (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 сентября, обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России и призвал их сопротивляться объявленной российским режимом мобилизации.

Глава государства записал обращение возле места, где жил национальный герой Дагестана Имам Шамиль.

Он напомнил, что уже более 58 тысяч российских военных погибли из-за развязанной российским диктатором Владимиром Путиным полномасштабной войны, российские власти пытаются отправить новых людей на место погибших, а за «первой волной» мобилизации последуют и другие.

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Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит делать все для защиты своей независимости и победит, потому что украинцы на своей земле и на стороне Украины правда.



«Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет никакой причины быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны гибнуть в Украине. Ваши сыновья не должны умирать в Украине. Нет у вас такой обязанности. Ни перед вашими родителями, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете», — сказал он.



Президент призвал представителей коренных народов продолжать сопротивляться преступной мобилизации и выходить на улицы и площади: «Боритесь, чтобы не погибнуть. Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет следующие волны мобилизации».

Зеленский отметил, что Россия отправляет людей в Украину часто без документов и жетонов, чтобы было легче скрывать масштабы потерь в армии страны-агрессора, и добавил, что Киев вынужден начать информационную работу и призывать мобилизованных россиян делать татуировки со своим именем и фамилией, чтобы потом их можно было опознать.

«Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать их „грузом 200“. А вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!» — сказал Зеленский.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении "частичной" мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.

Владимир Зеленский во время обращения к Совбезу ООН заявил, что Кремль внедряет политику геноцида, сознательно фокусируя мобилизацию на коренных народах, в том числе массово раздает повестки крымским татарам в оккупированном украинском Крыму.