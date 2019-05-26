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Просили импичмент Зеленскому. Геращенко готовит запрос в Нацполицию из-за задержания митингующих в Ровно

Сегодня, 11:25
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Просили импичмент Зеленскому. Геращенко готовит запрос в Нацполицию из-за задержания митингующих в Ровно - фото

radiotrek

Геращенко считает, что это угрожает демократии

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила свое возмущение по поводу задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на акцию за импичмент президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она сказала, что готовит по этому инциденту запрос в Нацполицию.

«Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия», — отметила она.

Напомним, 25 мая в Киеве 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президента, в результате чего полиция составила на них административные протоколы.

В полиции говорят, что молодые люди не согласовали заранее проведение такой акции.

Теги:   Ровно Владимир Зеленский Ирина Геращенко Импичмент

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