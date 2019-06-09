Прошел съезд партии Слуга народа, огласили списки — видео
Сегодня, 12:59
В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.
На съезде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.
На съезде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
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