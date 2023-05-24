Рейд на территорию РФ. Если бы в Белгородскую область зашел механизированный батальон, то там бы уже выбирали украинскую власть — обозреватель 24 мая, 18:18 Последствия боев между РДК и российской армией в Белгородской области, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Денис Попович, военный обозреватель, в эфире Radio NV рассказал, как рейд небольшого количества бойцов в Белгородскую область показал, что российская граница не то что слабая, а в целом — отсутствует.

«Да, безусловно [они хотят замять эту тему], поскольку этот прорыв продемонстрировал, что охрана государственной границы в Белгородской области РФ не то, что слабая, а её там просто не существует. То есть если бы туда прорывались не несколько десятков человек, а туда бы прорывались два механизированных батальона, или три, то буквально бы в тот же день начала бы свое реальное существование „Белгородская народная республика“. Или она была бы присоединена к Украине и уже бы мы там, как говорится, выбирали бы новую власть на Белгородщине», — рассказал он.

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По мнению обозревателя, трансграничный рейд в Белгородскую область предоставил немало информации для размышлений в военном плане, как в Украине, так и в мире.

«Поскольку прозрачная граница и это безусловно абсолютно недопустимо для той страны, которая ведет с нами войну. Соответственно эта история с Белгородской областью продемонстрировала очень большую основу для выводов и для мира и для нас», — резюмировал он.

Утром 22 мая российские источники начали сообщать, что отряды РДК и ЛСР в составе двух танков, БТР-а и еще девяти единиц бронетехники пересекли международную границу и вошли в поселок Козинка в Грайворонском районе Белгородской области в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.

Несколько российских источников утверждали, что затем группировка «захватила» (в РДК заявляют о «освобождении» — прим. ред.) населенные пункты Глотово и Гора-Подол (3 км и 5 км от границы соответственно), хотя некоторые «военкоры» отрицали утверждение, что атака полностью охватила Глотово или Гора-Подол, вместо этого сообщая, что силы РДК добрались только до Глотовского дома культуры.

Позже так называемые российские «военкоры» заявили, что российские войска якобы вернули контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые российские источники также сообщили, что отбивать «проукраинские диверсионные группы» пришлось также вблизи поселка Дроновка, примерно в 22 км к северо-западу от Козинки.