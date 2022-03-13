«Сволота довоенная». Адвокаты Кремля пытаются легализоваться в Украине. Что с Мураевым и ОПЗЖ — Казарин и Мацарский 13 марта, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Павел Казарин via Facebook)

Ведущие программы Двойные стандарты на Радио НВ Павел Казарин и Юрий Мацарский обратили внимание, что на сайте партии Наши последняя новость опубликована накануне вторжения России в Украину, где их лидер Евгений Мураев убеждает, что «никакой большой войны не будет».

«Последняя новость, опубликованная на сайте партии Наши, датирована 23 февраля. Судя по всему, они остановили обновления. Это Мураев, здесь других новостей нет — только его заявления, только цитаты из выступлений или эфиров. Короткая новость. <...> Совершенно безумная история в этой цитате Мураева: он обещает, что остается в Украине, призывает всех не поддаваться панике и <...> говорит: „Я остаюсь на позиции, что никакой большой войны между Украиной и Россией не будет“. <...> Интересно, где он сейчас и с каким выражением физиономии он читает собственные слова», — отметил Мацарский.

Фото: Скриншот сайта nashi.ua

Ведущие также посмотрели новости на сайте партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

«Если посмотреть на этот сайт, то в стране что-то происходит страшное, но непонятно что. Они продолжают помогать волонтерам, вынужденным переселенцам, раздают хлеб, устраивают гуманитарные конвои в детские дома и дома пристарелых. Но что происходит, почему вдруг это понадобилось, они по какой причине не сообщают», — рассказал Мацарский.

Казарин попытался объяснить, почему так происходит:

«Все понимают: в нынешней ситуации ты либо публично, демонстративно на стороне Украины, либо тебя „выпилят“ из Украины. <...> Поэтому даже вся сволота довоенная, которая была адвокатами Кремля, пытается как-то публично легализоваться в нашей стране».

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