Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Дмитрий Боярчук
Что если допустить дефолт?
Иван Яковина
Отменить Шенген и евро. Что выбрала Европа?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

ГБР начало расследование исчезновения оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента

Вчера, 13:23
Цей матеріал також доступний українською
ГБР начало расследование исчезновения оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента - фото

heladodementa/pixabay

Секретарь СНБО Данилюк заявил, что на серверах могла быть секретная информация

В среду, 29 мая, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения из ситуационной комнаты Администрации президента оборудования.

Как сообщается, расследование начато по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее новый секретарь СНБО Александр Данилюка заявил о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов.

При этом, по его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

Теги:   Секретная информация Государственное бюро расследований Оборудование Сервер Администрация президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 09:49

img
Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков
Страны

Сегодня, 00:43

img
В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
Политика

Вчера, 19:28

img
Зеленский назначил нового начальника госохраны

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:48

img
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29154
Политика

Вчера, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
21510
Политика

28 мая, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
17246