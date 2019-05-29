ГБР начало расследование исчезновения оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента Вчера, 13:23 Цей матеріал також доступний українською heladodementa/pixabay Секретарь СНБО Данилюк заявил, что на серверах могла быть секретная информация heladodementa/pixabay

В среду, 29 мая, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения из ситуационной комнаты Администрации президента оборудования.

Как сообщается, расследование начато по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее новый секретарь СНБО Александр Данилюка заявил о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов.

При этом, по его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

