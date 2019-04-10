Пропагандистские съемки вместо решения проблем: Геращенко раскритиковала визит координатор ОБСЕ в ОРДО
Первый
вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина
Геращенко резко раскритиковала итоги визита координатор ОБСЕ Тони Фриша в
оккупированный РФ Донецк.
"Семьи
заложников передали ему обращения с просьбой решить вопрос телефонных звонков и
писем. Также дали ему письма заложникам с просьбой - передать и, главное,
привезти ответы… Сегодня представители Украины спросили, удалось ли им передать
письма и где ответы. И услышали что-то очень неуверенное, мол, письма передали
МККК, а пришли ли они к ребятам - неизвестно, есть ли ответы - не знаем, а где
же письма - кто его знает", - написала она у себя в Facebook.
По словам
Герашенко, представители ОБСЕ уже годами не могут поспособствовать решению
ключевого гуманитарного вопрос: переписка и права на звонки.
"Возникает
впечатление, что поездка координатора Фриша была использована РФ и
оккупационными "властью" исключительно для съемок пропагандистского
антиукраинского ролика, в которых не стоит участвовать европейским дипломатам.
А не для гуманитарной и психологической поддержки наших заложников", - отметила
она.
Геращенко также
добавила, что Фриш во время пребывания в Донецке даже не поднимал вопрос переписки
и звонков.
"Реально, разрывается сердце, когда видишь в камере Богдана Пантюшенко, который спрашивает у европейского дипломата: так, а что с письмами? А тот в ответ лишь улыбается наряду с представителями оккупационной власти", - заявила она.
Ранее сообщалось, что украинская сторона предложила РФ несколько вариантов обмена пленными, однако не получила согласия ни на один из них.