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Пропагандистские съемки вместо решения проблем: Геращенко раскритиковала визит координатор ОБСЕ в ОРДО

Сегодня, 16:30
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Пропагандистские съемки вместо решения проблем: Геращенко раскритиковала визит координатор ОБСЕ в ОРДО - фото

Iryna Gerashchenko/Facebook

По словам Геращенко, ОБСЕ годами не может решить ключевые гуманитарные вопросы

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко резко раскритиковала итоги визита координатор ОБСЕ Тони Фриша в оккупированный РФ Донецк.

"Семьи заложников передали ему обращения с просьбой решить вопрос телефонных звонков и писем. Также дали ему письма заложникам с просьбой - передать и, главное, привезти ответы… Сегодня представители Украины спросили, удалось ли им передать письма и где ответы. И услышали что-то очень неуверенное, мол, письма передали МККК, а пришли ли они к ребятам - неизвестно, есть ли ответы - не знаем, а где же письма - кто его знает", - написала она у себя в Facebook.

По словам Герашенко, представители ОБСЕ уже годами не могут поспособствовать решению ключевого гуманитарного вопрос: переписка и права на звонки.

"Возникает впечатление, что поездка координатора Фриша была использована РФ и оккупационными "властью" исключительно для съемок пропагандистского антиукраинского ролика, в которых не стоит участвовать европейским дипломатам. А не для гуманитарной и психологической поддержки наших заложников", - отметила она.

Геращенко также добавила, что Фриш во время пребывания в Донецке даже не поднимал вопрос переписки и звонков.

"Реально, разрывается сердце, когда видишь в камере Богдана Пантюшенко, который спрашивает у европейского дипломата: так, а что с письмами? А тот в ответ лишь улыбается наряду с представителями оккупационной власти", - заявила она.

Ранее сообщалось, что украинская сторона предложила РФ несколько вариантов обмена пленными, однако не получила согласия ни на один из них.

Теги:   Пленные Ирина Геращенко ОБСЕ

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