Пропаганда Кремля не сработала, РФ выглядит крайне отвратительно — Подоляк

5 сентября, 20:01
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Кремлевский режим вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но она так и не сработала, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали», — написал он в Twitter.

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Подоляк добавил, что война России против Украины проходит в прямом эфире, и весь мир видят, кто является варваром.

«РФ имеет архаические ботофермы и армию троллей. С нами — NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает», — пишет советник.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1566822954025066501

Глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг ранее говорил, что российский диктатор Владимир Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе.

https://www.youtube.com/embed/SgN7nFN0i_4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Кремль Михаил Подоляк

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