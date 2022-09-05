Пропаганда Кремля не сработала, РФ выглядит крайне отвратительно — Подоляк 5 сентября, 20:01 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Кремлевский режим вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но она так и не сработала, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Россия выглядит крайне отвратительно в информационной войне. Кремль вкладывал миллиарды в агрессивную пропаганду, но фейки так и не сработали», — написал он в Twitter.

Видео дня

Подоляк добавил, что война России против Украины проходит в прямом эфире, и весь мир видят, кто является варваром.

«РФ имеет архаические ботофермы и армию троллей. С нами — NAFO и Reddit. Правда всегда побеждает», — пишет советник.

Глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг ранее говорил, что российский диктатор Владимир Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.