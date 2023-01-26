Россия усиливает информационные атаки против Украины из-за отсутствия значимых результатов на фронте — Данилов

26 января, 22:58
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Алексей Данилов (Фото:Александр Медведев / NV)

Алексей Данилов (Фото:Александр Медведев / NV)

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Россия усиливает интенсивность информационных атак против Украины из-за отсутствия положительных результатов на фронте.

«Кто-то говорит, что нашей победы не может быть, или другие глупости. Они сейчас максимально активизировались», — сказал Данилов в комментарии 24 каналу.

По его данным ФСБ России на сегодняшний день поставили на уши, а все сотрудники находятся на своих местах и максимально отрабатывают свои задачи.

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«Сейчас у них максимальная активизация, потому что близится 24 февраля, а результатов никаких нет», — подчеркнул Данилов.

Ранее Данилов говорил, что в ближайшее время возможно много информационных атак на Украину с помощью российских агентов влияния и кремлевских сетей в мессенджерах.

https://www.youtube.com/embed/KZYOXjir7Mc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Алексей Данилов

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