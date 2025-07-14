Журналисты отмечают, что Малеев не внес в ежегодную декларацию аренду элитного дома площадью 130 м² в Буче, стоимость которого может достигать $3 тысяч в месяц.

Информацию об этом доме раскрыла его жена Анна Малеева, приняв участие в телешоу Супермама. В программе она рассказала, что не знает, сколько стоит аренда, но подтвердила, что семья живет на два города — Киев и Одессу.

Фото: Скриншот из видео/СТБ

Бывшая жена прокурора, Татьяна Малеева, также фигурирует в шоу. По ее словам, Александр Малеев арендует для нее и детей квартиру за 15 тыс. грн и ежемесячно предоставляет еще 30 тыс. грн. Эти расходы также не были указаны в декларации.

Кроме того, журналисты выяснили, что дом, в котором живут супруги Малеевы, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. В то же время за соблюдение норм в таких зонах отвечает именно управление, которым руководит Малеев.

Фото: Скриншот с видео/СТБ

По словам Анны Малеевой, она отправилась в Америку на последнем месяце беременности, где и родила дочь — теперь гражданку США. Женщина утверждает, что оплатила только перелет, тогда как расходы на роды и проживание покрыло американское правительство. В декларации Александра Малеева эти расходы не указаны.

Согласно документам за 2024 год, Малеев декларирует ряд объектов недвижимости: две квартиры и нежилое помещение в Одессе, арендованные квартиры в Киеве и Одессе, а также завершенное в апреле 2025 года строительство еще одной квартиры в Одессе. Кроме того, он владеет тремя автомобилями: HYUNDAI SANTA FE (совместно с бывшей женой), FORD FIESTA (в аренде), а его нынешняя жена — NISSAN TEANA.

Слідство. Инфо добавляет, что зарплата прокурора в Офисе генпрокурора за 2024 год составила 1 344 098 грн, еще 15 052 грн он получил в качестве страховых выплат. На банковских счетах у него хранится более 560 тыс. грн, а наличными — $2 500.