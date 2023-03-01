«Мы зафиксировали». Прокурора Мазурика, ответственного за арест активов россиян, уволили после встречи с Ашкенази — Ткач 1 марта, 20:00 Прокурор Роман Мазурик (на переднем плане) (Фото:Наталья Островская via Facebook)

Журналист Михаил Ткач рассказал Radio NV об увольнении прокурора Романа Мазурика, который был ответственен за поиск и арест активов россиян в Украине, после его встречи с бизнесменом Леонидом Ашкенази, которого связывали с «лужниковской ОПГ».



«Прокурор Роман Мазурик лишился своего статуса. Он был членом Task Force — группы Офиса генерального прокурора, которые координировали поиск и арест активов россиян, которого мы зафиксировали в компании этого Леонида Ашкенази, который может заниматься и представлять интересы россиян. Понимаете, какое совпадение. Хотя оба заявили, что не знают друг друга и случайного однажды встретились», — сказал Ткач Радио NV, рассказывая о последствиях расследования Украинской правды Кто «воюет» за российский бизнес в Украине?

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Журналист рассказал, что когда Мазурика спросили, что он делал в компании Ашкенази, тот ответил: "Я пришел на встречу с Самвелом Акопяном". Однако, по словам Ткача, Самвел Акопян на самом деле ждал в машине, пока встречались Мазурик и Ашкенази.

«Сначала это выглядело странно, потому что человек говорит, что пришел на встречу к бизнесмену, этот бизнесмен не был на встрече, судя по тому, что мы видели и сняли, а на встрече был Ашкенази. Мы опубликовали [расследование]. Насколько мы знаем, сразу в Офисе генпрокурора сделали соответствующие кадровые решения, и Мазурик больше не является членом этой группы, не координирует работу направления выявления и ареста активов россиян в Украине. Но сегодня господин Мазурик публикует сообщение, в котором говорит, что он по своей инициативе покидает эту группу, поскольку не хочет, чтобы работа журналистов бросала тень и подрывала доверие к этой группе. И начинает винить нас уже в другом — в том, что якобы он не был руководителем этой группы и якобы всем этим занимался непонятно в каком статусе. Хотя у нас есть доказательства, что именно этот человек координировал, давал приказы», — рассказал он.

27 февраля прокурор Роман Мазурик на своей странице в Facebook заявил, что журналисты-расследователи распространили о нем недостоверную информацию, и он никогда не был руководителем направления выявления и ареста активов в Таск Форси при Офисе генерального прокурора.

Он утверждает, что подал рапорт «об инициировании в отношении себя служебного расследования для опровержения подозрений».

«Действительно, в сентябре 2022 года я был привлечен в качестве одного из членов в межведомственную рабочую группу. Впрочем, в связи с нынешней ситуацией, имея нравственные ценности и понимая важность доверия к работе межведомственной рабочей группы, чтобы не было никакой тени сомнений в ее институциональной способности и результатах — я решил выйти из ее состава», — заявил также Мазурик, не уточнив, чем эта группа занималась.