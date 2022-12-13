В Украине наладили производство снарядов большого калибра — Данилов 13 декабря, 22:01 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине уже налажено производство снарядов советского калибра 152 и 122 мм.

«То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю. Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 мм, и 122 мм калибра на наших предприятиях», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что в ближайшем времени в Украине начнут выпускать мины и другие виды оружия в промышленных масштабах.

Также, по его слова, утвержденная в Украине ракетная программа финансируется в полной мере и находится под контролем президента Владимира Зеленского.

18 ноября Укроборонпром сообщил, что наладил производство боеприпасов советских калибров 122 мм и 152 мм и мин калибра 120 мм.

9 ноября Украина и Чехия подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

20 сентября в Укроборонпроме сообщали о планах построить совместный боеприпасный завод вместе со страной НАТО.