«Сосредоточились на ракетах». Камышин заявил о первых успехах в производстве оружия в Украине

25 июля, 15:28
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Камышин заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе (Фото:t.me/zalizni_zminy)

Камышин заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе (Фото:t.me/zalizni_zminy)

У Украины есть первые успехи в производстве оружия, наибольший акцент делается на производстве ракет.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.

«Прежде всего, мы строим мощь Украины как призводителя оружия. У нас уже есть первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет», — отметил он.

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Камышин не привел конкретных цифр о производственных мощностях украинского ОПК, однако отметил, что за последний месяц они выросли вдвое.

Министр подчеркнул, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе.

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По его словам, сейчас страна работает над расширением крупнейших комплексов вооружения, чтобы постепенно наращивать производственные мощности сектора.

«Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе», — резюмировал Камышин.

8 июня министр обороны Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил, что у страны есть очень хорошие перспективы иметь собственные ракеты с дальностью поражения более 1000 км. При этом глава оборонного ведомства отметил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракеты Производство оружия Александр Камышин

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