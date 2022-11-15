«Произошло то, о чем мы предупреждали». Зеленский подтвердил, что российские ракеты ударили по Польше

15 ноября, 22:10
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что Россия нанесла ракетный удар по Польше.

«Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше по территории нашей дружественной страны», — сказал он.

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Зеленский добавил: чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты.

«Бить ракетами по территории НАТО… Это российский удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», — сказал президент.

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Ранее СМИ сообщали, что российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Польша Ракеты Владимир Зеленский Ракетный удар

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