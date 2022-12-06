Буданов о дальнейшем ходе войны: Украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш РФ — решенный вопрос 6 декабря, 15:12 Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.



«Да, будет еще тяжело определенный период времени, но глобально это ничего не изменит», — сказал он в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, чтобы «не проиграть».

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«Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают», — подчеркнул глава украинской разведки.

Он добавил, что в России уже начинается разделение по принципу «какая группа придет следующей».

«Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, этого не будет. Россия не та страна. Там будет по-другому», — сказал Буданов.

8 ноября Буданов заявлял, что в войне России против Украины наступает решающий период.

Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.