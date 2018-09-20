Проголосуйте. А если нет, тогда больше не обещайте этого никогда. Порошенко призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность.
С таким призывом президент выступил во время ежегодного послания к парламентариям о принципах внутренней и внешней политики Украины.
"Настаиваю на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию. Максимально упростил вам задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва. Конституционный Суд дал добро. Настал момент истины. Будем честными с народом. Прошу вас проголосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда. Это честно", - цитирует Порошенко пресс-служба президента.
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17 октября 2017 года президент Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.
Кроме того, в парламент также был внесен проект закона №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас.
20 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект президента об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.
В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал, что законопроект соответствует Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.
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