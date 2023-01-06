Резников рассказал о своем прогнозе, который не сбылся 6 января, 10:01 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что некоторые из его предположений по поводу хода войны РФ против Украины не сбылись.



В эфире телемарафона он сказал, что не ожидал того, что Россия устроит жесткие бомбардировки мирных городов и ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

«Я в свое время сделал ошибку: я понимал, что они будут атаковать, но был убежден, что Кремль не позволит себе так бомбить Украину. Особенно те области, которые граничат с РФ — Харьковщина, Донетчина, где много именно русскоязычного населения. Мне в голову не приходило, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху и Краматорск. Я не верил, что они будут так стрелять по Киеву. Россияне постоянно рассказывают о Киево-Печерской лавре и своих мечтах. Я был уверен, что этого не будет. Но я ошибся и не боюсь это признать», — сказал он.

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Ранее Резников заявлял, что постоянными обстрелами жилых домов в Украине россияне ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.